STREAMWIDE : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026 POSITIFS - INVESTISSEMENTS SOUTENUS POUR ANTICIPER LA CROISSANCE FUTURE

REVENUS SEMESTRIELS : 12,8 M€ (+1,3 M€)

RÉSULTAT OPÉ. COURANT AVANT AMTS _ EBITDA : 6,3 M€ (-0,1 M€)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT _ EBIT : 1,7 M€ (-0,9 M€)

RÉSULTAT NET : 0,8 M€ (-1,3 M€)

TRÉSORERIE NETTE (TRÉSORERIE BRUTE – DETTES FINANCIÈRES) : 8,4 M€

STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Éligible PEA PME-ETI) , le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce ses résultats semestriels au 30 juin 2026. Dans un environnement économique attentiste, le Groupe continue à investir, notamment dans les équipes support et ingénieurs projets aux États-Unis, pour construire, anticiper et absorber la croissance future liée au déploiement du projet SaaS avec AT&T-FirstNet ® . Ce décalage entre revenus futurs et investissements présents entraîne, au 1 er semestre 2026, une légère contraction de la marge d'EBITDA, qui reste cependant à un niveau élevé (49%). L'exploitation de l'infrastructure SaaS aux États-Unis sur un semestre entier implique quant à elle des amortissements en hausse et un résultat opérationnel courant en recul de -1,0 M€. Enfin, le résultat net ressort à 0,8 M€ après prise en compte de coûts juridiques exceptionnels aux États-Unis à hauteur de 1,0 M€.

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)

en K€ S1 2026 %CA S1 2025 %CA Var. (K€) Var. (%) Chiffre d'Affaires "Plateformes" 9 304 73% 8 774 77% 530 6% Chiffre d'Affaires "Legacy" 3 488 27% 2 690 23% 798 30% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 12 792 11 464 1 328 12% Charges de Personnel -5 031 39% -3 727 33% -1 303 35% Charges Externes -2 089 16% -1 909 17% -180 9% Autres Charges / Produits 616 -5% 556 -5% 60 11% TOTAL CHARGES avant amortissements -6 503 -5 080 -1 423 28% ROC avant amortissements (*) 6 289 49% 6 384 56% -95 -1% Dotations Amortissements et Dépréciations -4 573 -3 662 -911 25% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (*) 1 716 13% 2 722 24% -1 006 -37% Autres Charges / Produits opérationnels -1 048 -7 -1 041 Charges / Produits financiers 139 -653 792 Charges / Produits d'impôts -34 61 -95 RESULTAT NET 773 6% 2 123 19% -1 350 -64%

(*) Le Résultat Opérationnel Courant avant amortissements (EBITDA) correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations. Le Résultat Opérationnel Courant (EBIT) tient compte de ces amortissements et dépréciations.

(**) Les comptes consolidés semestriels 2026 ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 18 septembre 2026. Les procédures de revue limitée semestrielles du commissaire aux comptes sont en cours.

INVESTISSEMENTS SOUTENUS DANS UN CONTEXTE ATTENTISTE

Revenus semestriels de 12,8 M€, en croissance de +1,3 M€ (+12%)

Les revenus du 1 er semestre 2026 progressent de +12%, portés par une activité dynamique en Amérique du Nord et en Asie Pacifique. Les deux activités du Groupe (Plateformes et Legacy) sont en croissance au 1 er semestre 2026, malgré des effets de base exigeants. Les revenus de l'activité "plateformes" (team on mission et team on the run) progressent de +0,5 M€ (+6%) et les revenus "legacy" de +0,8 M€ (+30%) au 1 er semestre 2026. La croissance de l'activité "plateformes" est principalement portée par les revenus récurrents SaaS (liés à l'application FirstNet Fusion), multipliés par x3 au cours du 1 er semestre 2026.

Résultat opérationnel courant avant amortissements _ EBITDA : 6,3 M€

Les investissements techniques (infrastructure, performance, sécurité et robustesse) et humains (ingénieurs projets et équipe support aux États-Unis) ont été soutenus au 1 er semestre 2026 pour anticiper et absorber la croissance future et renforcer encore la souveraineté, la sécurité, l'évolutivité et la standardisation (3GPP) des solutions STREAMWIDE.

La capacité de développement du Groupe reste stable sur la période, avec un montant capitalisé de frais de personnel de 4,3 M€ (sur un montant global de 4,6 M€) contre 4,5 M€ au 1 er semestre 2025 (sur un montant global de 5,2 M€ incluant des frais de sous-traitance). Avant activation des frais de personnels liés aux développements produits, la masse salariale semestrielle (9,3 M€) est en augmentation de +1,1 M€. Cette évolution s'explique par (i) un effet prix d'environ 0,6 M€, incluant les augmentations salariales 2026 ainsi que des commissions commerciales aux États-Unis plus élevées qu'au 1 er semestre 2025, et (ii) un effet volume pour environ 0,5 M€ à la suite des 12 embauches nettes effectuées au 1 er semestre 2026 et au plein effet des recrutements effectués en 2025. Le Groupe compte 263 collaborateurs fin juin 2026 contre 251 fin décembre 2025 et 242 fin juin 2025.

Les autres charges externes augmentent de +0,2 M€ au 1 er semestre 2026, sans appeler de commentaire particulier. Les autres frais généraux évoluent de façon cohérente avec le nombre de salariés au sein du Groupe et représentent 11% de la masse salariale brute, contre 12% au 1 er semestre 2025.

Hors amortissements et après retraitement IFRS 16 des coûts locatifs (-0,5 M€ contre -0,4 M€ au 30 juin 2025), les coûts opérationnels ressortent à 6,5 M€ contre 5,1 M€, soit une augmentation de +1,4 M€. Le résultat opérationnel avant amortissements diminue ainsi de -0,1 M€. La marge opérationnelle ressort à 49% contre 56% au 1 er semestre 2025.

Résultat opérationnel courant : 1,7 M€

L'augmentation des amortissements au 1 er semestre 2026 (+0,9 M€ à 4,6 M€) provient essentiellement de ceux liés à l'infrastructure technique du Groupe mise en service aux États-Unis à la fin du 1 er semestre 2025 (1 mois d'exploitation) dans le cadre du contrat SaaS avec AT&T-FirstNet ® .

Ces amortissements représentent environ 0,6 M€ au 30 juin 2026 et augmentent de +0,5 M€ par le seul effet temps (6 mois d'exploitation). Cet effet de base n'existera plus au 2 nd semestre 2026. Les amortissements liés aux frais de développements ressortent quant à eux en légère augmentation (+0,2 M€) à 3,1 M€, suite à l'évolution des valeurs brutes activées depuis plusieurs exercices (7,7 M€ en 2024 et 10,7 M€ en 2025). Ils devraient continuer à progresser de façon similaire au cours des prochains mois, en fonction des différentes versions logicielles développées et mises en production (2 versions majeures par an).

Résultat net : 0,8 M€

Les autres charges opérationnelles non récurrentes sont liées à un litige aux États-Unis portant sur des droits de propriété intellectuelle. Conformément à ses engagements contractuels avec ses partenaires, STREAMWIDE, au travers de sa filiale américaine StreamWIDE Inc., a demandé à être partie au litige, aux côtés de l'un de ses clients américain (AT&T), dans le cadre d'un contentieux devant une juridiction américaine du Texas, à l'initiative d'un demandeur privé, petit acteur du secteur MCx "mission critical". STREAMWIDE a procédé à la remise des documents nécessaires dans le cadre de ce litige et a également partagé toute la documentation nécessaire à la défense de ses intérêts au regard des brevets invoqués et de la fonctionnalité visée, par ailleurs non déployée par AT&T et très peu utilisée ailleurs dans le monde. En réaction à cette procédure, des requêtes auprès des offices nationaux des brevets sont également en cours aux États-Unis et en Europe, pour la contestation par STREAMWIDE de la brevetabilité de la fonctionnalité litigieuse, notamment au regard de l'antériorité des développements effectués par STREAMWIDE, de l'état de l'art et des publications alors partagées.

Les honoraires liés à ces procédures sont de 0,7 M€ à fin juin 2026 et une provision de 0,3 M€ d'honoraires complémentaires a également été comptabilisée. Même s'il n'est pas possible d'évaluer de façon certaine l'issue de ce litige et des procédures associées pour le moment, le Groupe et ses conseils sont confiants dans la défense de ses droits et de ses intérêts et n'a pas provisionné de risque concernant ce litige. Par ailleurs, la fonctionnalité visée dans le cadre de ce litige n'est ni fondamentale, ni déterminante, ni nécessaire pour le bon fonctionnement de la solution. STREAMWIDE n'est donc en rien contraint dans la continuité pleine, entière et ininterrompue de son activité.

Après prise en compte d'un résultat financier positif de 0,1 M€, porté par l'évolution du taux de change USD/EUR au cours du 1 er semestre 2026, et d'un résultat fiscal neutre (résultats fiscaux déficitaires en France activés et peu significatifs aux États-Unis), le résultat net ressort positif à 0,8 M€, en diminution de -1,3 M€ par rapport au 1 er semestre 2025. Retraité des charges opérationnelles non récurrentes, le résultat net ressort à 1,8 M€, représentant une marge nette retraitée de 14%.

STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE ET TRÉSORERIE SIGNIFICATIVE

Le total du bilan est de 66,0 M€ au 30 juin 2026 contre 62,5 M€ au 31 décembre 2025 (cf. annexe ci-après). La structure financière du Groupe s'est encore renforcée au 30 juin 2026, avec des fonds propres qui atteignent 32,9 M€ (+0,9 M€) et une trésorerie brute de 14,6 M€ (-1,1 M€).

La trésorerie nette (trésorerie brute – dettes financières hors passifs locatifs) est de 8,4 M€ au 30 juin 2026.

PERSPECTIVES : DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ SAAS, DIVERSIFICATION DES REVENUS ET RÉCURRENCE

Le 1 er semestre 2026 est marqué par un recul des résultats, conséquence d'une politique d'investissements soutenus, principalement aux États-Unis, et par un litige juridique en cours, générant des honoraires significatifs mais non récurrents. L'effet de base du 2 nd semestre sera plus favorable que celui du 1 er semestre, comme lors des deux derniers exercices, car les coûts opérationnels, encore limités au 1 er semestre 2025, étaient déjà pleinement engagés au 2 nd semestre 2025. Cependant, la croissance anticipée des revenus en 2026 ne devrait pas absorber complétement celle des coûts annuels, notamment ceux liés au développement de l'activité SaaS, et les marges opérationnelles devraient donc légèrement diminuer en 2026, tout en restant à des niveaux très élevés.

Aux États-Unis, la mise en production en juillet 2026 de la solution Fusion par AT&T-FirstNet ® a permis d'enregistrer les premières souscriptions au service. Depuis, la progression journalière des abonnements est satisfaisante et les premières facturations au-delà des minimums garantis auront lieu dès le 4 ème trimestre de l'exercice en cours. Au-delà de ces revenus d'abonnements récurrents, plusieurs projets et budgets pluriannuels pourraient se concrétiser à terme pour compléter et faire évoluer l'offre SaaS, ouvrant de nouvelles perspectives de revenus importants dans les prochains mois.

D'autres zones géographiques sont en cours de développement, notamment l'Asie Pacifique, où plusieurs projets restent actifs et pourraient se concrétiser à horizon 2027. Au Moyen-Orient, le Groupe reste engagé de façon directe ou indirecte dans des projets d'envergure, mais le contexte géopolitique actuel rend les prises de décisions longues et incertaines. Enfin, en France et en Europe, l'attentisme lié au contexte politique et économique, actuel et futur, immobilise le marché.

Après avoir réussi une diversification géographique des sources de revenus et une croissance rentable en 2025, l'objectif du Groupe en 2026 reste de poursuivre le développement de ses projets à l'international, tout en accentuant encore la récurrence de ses revenus. Le Groupe dispose des moyens financiers nécessaires pour mener à bien ces investissements, qu'ils soient technologiques ou humains. STREAMWIDE reste donc positionné sur une trajectoire ambitieuse, capable de transformer son profil de croissance à moyen terme. Le déploiement du projet AT&T-FirstNet ® constitue un levier structurant et majeur pour garantir cette tendance, mais nécessite également une transformation et une mise à l'échelle du Groupe, de ses équipes, de ses infrastructures technologiques et de ses process de production et de livraison de ses solutions logicielles. Des gains de productivité pourront être dégagés à terme, avec un perfectionnement des procédures et une utilisation accrue de nouveaux outils (IA) pour optimiser certains process, et pouvoir ainsi favoriser et accompagner au mieux la croissance future.

Annexes

Situations financières consolidées au 30 juin 2026 et 31 décembre 2025

en K€ 30-juin-26 31-déc.-25 Immobilisations incorporelles 25 201 23 634 Immobilisations corporelles 6 118 5 835 Autres actifs financiers 659 480 Actifs d'impôts différés - - ACTIFS NON COURANTS 31 979 29 949 Créances clients 9 038 7 395 Autres débiteurs 2 063 1 657 Autres actifs fiscaux 3 301 2 767 Actifs financiers courants 5 000 5 000 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 599 15 711 ACTIFS COURANTS 34 001 32 530 TOTAL ACTIFS 65 980 62 479 Capital 280 280 Primes 4 231 4 231 Réserves consolidées 30 739 24 535 Titres auto détenus -3 149 -3 320 Résultat net part du Groupe 773 6 260 Intérêts ne conférant pas le contrôle - - CAPITAUX PROPRES 32 874 31 986 Passifs financiers 5 359 5 659 Passifs locatifs 2 383 2 141 Provisions non courantes 403 376 Produits fiscaux différés 3 014 2 843 Passifs d'impôts différés 4 931 4 960 PASSIFS NON COURANTS 16 090 15 980 Passifs financiers 819 1 123 Passifs locatifs 795 591 Provisions courantes 274 10 Fournisseurs et autres créditeurs 1 527 683 Dettes fiscales et sociales 4 602 4 595 Produits fiscaux différés 1 477 1 422 Produits constatés d'avance 7 522 6 088 PASSIFS COURANTS 17 016 14 513 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 65 980 62 479

Tableau de flux de trésorerie consolidé du S1 2026, de l'exercice 2025 et du S1 2025

en K€ HY 2026 FY 2025 HY 2025 Résultat Net Consolidé 773 6 260 2 123 CAF avant coût de l'endettement et impôts 4 670 14 299 5 641 -Variation du BFR 414 5 214 4 425 -Impôts versés -110 -192 -87 Flux nets opérationnels 4 974 19 321 9 979 Variation des immobilisations -5 427 -14 077 -8 355 Variation des autres flux liés aux opérations d'investissement (CIR) 380 -3 218 63 Flux nets d'investissement -5 047 -17 295 -8 292 Flux nets de financement -1 039 -1 273 -1 132 Variation de trésorerie -1 112 753 555 Trésorerie de clôture 14 599 15 711 15 513

Agenda financier : Chiffre d'affaires annuel 2026 , le mardi 16 février 2027, après clôture

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059. Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

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