STREAMWIDE : Résultats semestriels 2021 : hausse continue des résultats et investissements soutenus

Résultats semestriels 2021 : hausse continue des résultats et investissements soutenus

_ RÉSULTAT OPE. COURANT Avant Amortissements _ EBITDA : 4,3 M€ (+20%)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT _ EBIT : 2,3 M€ (+25%)

RÉSULTAT NET : 1,9 M€ (+6%)

TRÉSORERIE NETTE : 8,6 M€ (+3,7 M€)

_ STREAMWIDE (FR0010528059 - ALSTW - Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce une nouvelle augmentation de ses résultats semestriels, portée par la croissance des revenus liés aux nouvelles solutions professionnelles de communication team on mission et team on the run (activité "plateformes") et à un contrôle efficace de ses coûts. Dans un contexte d'investissements soutenus, la rentabilité opérationnelle du premier semestre 2021 ressort à un niveau élevé, identique à celui de l'année 2020.

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)

En k€ S1 2021 %CA S1 2020 %CA Var. (k€) Var. (%) Chiffre d'Affaires "Plateformes" 5 396 69% 4 002 61% +1 394 +35% Chiffre d'Affaires "Legacy" 2 461 31% 2 558 39% -97 -4% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 7 857 6 560 +1 297 +20% Charges de Personnel -2 885 37% -2 196 33% -689 +31% Charges Externes -984 13% -1 080 16% +96 -9% Autres Charges / Produits 344 -4% 333 -5% +11 +3% TOTAL CHARGES avant amts. -3 525 -2 943 -582 +20% ROC avant amortissements (*) 4 332 55% 3 617 55% +715 +20% Amortissements et Dépréciations -2 079 -1 808 -271 +15% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (*) 2 253 29% 1 809 28% +444 +25% Autres Charges / Produits opé. 3 - +3 Charges / Produits financiers 98 -50 +148 Charges / Produits d'impôts -500 -14 -486 RÉSULTAT NET 1 854 24% 1 745 27% +108 +6%

(*) Le résultat opérationnel courant avant amortissements (ROC avant amortissements) correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations des immobilisations (EBITDA)

Le résultat opérationnel courant (ROC) tient compte de ces amortissements et dépréciations (EBIT)

(**) Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés semestriels sont en cours

_ PROGRESSION DES RÉSULTATS ET MAINTIEN D'UN NIVEAU ÉLEVÉ DE RENTABILITÉ DANS UN CONTEXTE D'INVESTISSEMENTS SOUTENUS

Résultat opérationnel courant avant amortissements : 4,3 M€ (+20%)

L'augmentation des revenus semestriels 2021 (+1,3 M€), issue de celle des nouvelles solutions professionnelles de communications critiques (+1,4 M€ en progression de 35% et représentant maintenant près de 70% des revenus semestriels du Groupe), impacte directement et positivement le résultat opérationnel courant avant amortissements (4,3 M€), en progression de +0,7 M€ (+20%) par rapport au 30 juin 2020.

Hors amortissements et après retraitement IFRS 16 des coûts locatifs (-0,2 M€ contre -0,3 M€ au premier semestre 2020), les coûts opérationnels ressortent à 3,5 M€ contre 2,9 M€ au premier semestre 2020. Cette augmentation de 0,6 M€ provient essentiellement de celle de la masse salariale "nette" (+0,7 M€), après activation des frais de développement, et de la diminution des charges externes (-0,1 M€). Avant activation des frais de personnels liés aux développements produits (2,4 M€ contre 2,2 M€ au 30 juin 2020), la masse salariale semestrielle (5,3 M€) est en hausse de 0,9 M€, suite (i) à la progression importante des effectifs au 30 juin 2021 (200 personnes) par rapport au 30 juin 2020 (178 personnes) et au 31 décembre 2020 (186 personnes) (ii) aux augmentations accordées fin 2020 (+0,2 M€) et (iii) aux commissions commerciales en hausse (+0,3 M€). Le renforcement des équipes permettra au Groupe d'accompagner et de soutenir la croissance actuelle et future, de conserver son avance technologique et de répondre au mieux aux nombreux projets en cours. Structurellement, la masse salariale "nette" du Groupe reste maîtrisée et devrait continuer à représenter +/- 35% des revenus de période.

Résultat opérationnel courant : 2,3 M€ (+25%)

Résultat net : 1,9 M€ (+6%)

Après amortissements (2,1 M€ dont 1,6 M€ au titre des frais de développement), le résultat opérationnel courant ressort à 2,3 M€, en progression de +0,4 M€ (+25%) et représente 29% des revenus semestriels, contre 28% fin juin 2020.

Après prise en compte d'un résultat financier positif (98 k€, suite à l'évolution positive du taux de change USD/€ au cours du semestre) et d'un résultat fiscal négatif (-500 k€, suite à l'imposition différée passive des frais de développement activés, nette des reports déficitaires encore disponibles), le résultat net ressort positif à 1,9 M€, en augmentation de 0,2 M€ par rapport au premier semestre 2020 (+6%).

_ TRÉSORERIE ET STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDES

La structure financière du Groupe s'est encore renforcée au 30 juin 2021, avec des fonds propres qui atteignent 18,5 M€ et une trésorerie nette significative de 9,8 M€ (hors passifs locatifs). Le total du bilan est de 34,1 M€ contre 31 M€ au 31 décembre 2020 (confer annexe ci-dessous).

Cette variation de 3,1 M€ provient essentiellement de celle des actifs incorporels (valeur nette activée de 1,3 M€ au premier semestre 2021) et corporels (actifs locatifs en diminution de 0,3 M€), de la diminution des autres actifs (poste clients -1,8 M€ et actifs fiscaux de CIR +0,5 M€) et de l'augmentation de la trésorerie brute (+3,3 M€). En contrepartie, l'augmentation des capitaux propres (résultat de période (+1,9 M€), exercices de BSA (+1,9 M€) et rachats d'actions (-1,2 M€)), la diminution des passifs financiers et locatifs (-0,4 M€), l'augmentation des passifs fiscaux (+0,6 M€) et des produits constatés d'avance (+0,3 M€) expliquent la variation du passif.

La trésorerie brute du Groupe ressort à +12,8 M€ (+3,3 M€) au 30 juin 2021. Après prise en compte des dettes financières et locatives (IFRS 16), la trésorerie nette est de 8,6 M€, en progression de +3,7 M€ par rapport au 31 décembre 2020.

Les flux de trésorerie opérationnels (6 M€ y compris l'impact IFRS 16 de 0,2 M€ de reclassement entre flux opérationnels et flux de financement) augmentent suite notamment à la variation du BFR de période (-1,9 M€ suite à la diminution importante du poste client), alors que les investissements récurrents réalisés dans le développement des produits restent élevés à 2,9 M€ (confer annexe ci-dessous). À noter que la créance liée au Crédit d'Impôt Recherche de l'année 2020 (1 M€) n'a pas encore été remboursée, alors que celle au titre de 2019 (0,9 M€) l'avait été en mai 2020. Enfin, les flux de financement sont positifs de 0,2 M€, suite essentiellement aux opérations de capital (+1,9 M€), de rachats d'actions auto détenues (-1,3 M€) et à la variation des dettes financières et locatives (-0,4 M€).

_ PERSPECTIVES : CROISSANCE 2021 CONFIRMÉE ET PROJETS STRUCTURANTS

Les revenus du second semestre sont bien orientés. Avec une croissance qui devrait ressortir légèrement inférieure à celle constatée au premier semestre 2021 (effet de base historiquement plus important au second semestre), l'exercice 2021 sera donc de nouveau marqué par une croissance importante des revenus et des résultats opérationnels. Les taux de rentabilités opérationnelles devraient ressortir proches de ceux réalisés en 2020.

Le renforcement des équipes, notamment en France, engagé depuis le début de l'année 2021, devrait se poursuivre au second semestre de l'exercice, pour permettre au Groupe de faire face aux prochaines échéances commerciales importantes.

La capacité d'autofinancement du Groupe est largement positive et couvre les investissements réalisés dans les nouvelles solutions de communications critiques team on mission et team on the run. Ces développements (suite complète d'outils collaboratifs, TAS, SDK, API, provisioning, FSM et nouvelles fonctionnalités opérationnelles), intégrés dans des architectures techniques sécurisées et souveraines, sont de réels différenciants par rapport aux autres solutions "grand public" existantes, ouvrant ainsi au Groupe d'importantes opportunités commerciales.

En France et en Europe notamment, plusieurs dossiers ministériels d'envergure sont actuellement engagés et pourraient aboutir dans les prochains mois. Quelle que soit la maturité des projets (lancement initial des services ou mise à l'échelle), et les niveaux de revenus différents qu'ils impliquent dans le temps, le Groupe est confiant dans sa capacité à y répondre avec succès. La fin de l'année 2021 devrait donc encore renforcer le positionnement du Groupe comme acteur de référence sur le marché des communications critiques et sécurisées, et lui permettre de construire ses revenus futurs.

L'adéquation des solutions proposées avec les marchés adressés et l'écosystème en place, notamment avec les partenaires et distributeurs du Groupe, lui permettent de se projeter rapidement vers 2022 et 2023, pour construire de nouvelles années de croissance.

Annexes

Situation financière consolidée au 30 juin 2021 et 31 décembre 2020

En k€ 30-juin-21 31-déc.-20 Immobilisations incorporelles 11 317 9 991 Immobilisations corporelles 2 022 2 287 Autres actifs financiers 464 701 Actifs d'impôts différés 67 65 ACTIFS NON COURANTS 13 870 13 043 Créances clients 4 366 6 141 Autres débiteurs 1 571 1 328 Autres actifs fiscaux 1 518 987 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 806 9 536 ACTIFS COURANTS 20 261 17 993 TOTAL ACTIFS 34 131 31 036 Capital 305 292 Primes 9 816 7 931 Réserves consolidées 7 887 4 629 Titres auto détenus -1 412 -165 Résultat net part du Groupe 1 854 3 267 Intérêts ne conférant pas le contrôle - - CAPITAUX PROPRES 18 451 15 954 Passifs financiers 2 629 2 804 Passifs locatifs 758 952 Provisions non courantes 409 387 Produits fiscaux différés 1 560 1 476 Passifs d'impôts différés 663 201 PASSIFS NON COURANTS 6 019 5 820 Passifs financiers 389 363 Passifs locatifs 448 502 Provisions courantes 1 7 Fournisseurs et autres créditeurs 843 898 Dettes fiscales et sociales 2 757 2 634 Produits fiscaux différés 780 738 Produits constatés d'avance 4 444 4 119 PASSIFS COURANTS 9 661 9 262 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 34 131 31 036

Tableau de flux de trésorerie consolidé S1 2021, FY 2020 et S1 2020

En k€ S1 2021 2020 S1 2020 Résultat Net Consolidé 1 854 3 267 1 746 CAF avant coût de l'endettement et impôts 4 064 6 076 3 211 -Variation du BFR -1 926 631 214 Flux nets opérationnels 5 990 5 445 2 997 Variation des immobilisations -2 903 -5 047 -2 521 Variation des autres flux liés aux opérations d'investissement (CIR) - 884 884 Flux nets d'investissement -2 903 -4 163 -1 637 Flux nets de financement 183 4 247 -366 Variation de trésorerie 3 270 5 529 994 Trésorerie de clôture 13 244 9 974 5 439

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires annuel 2021, le lundi 14 février 2022

______________________________________________________________________________________________________

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Contacts

Pascal Beglin | Olivier Truelle Grégoire Saint-Marc Vivien Ferran Président Directeur Général | DAF Investor Relations Press Relations T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 94 T +33 1 53 67 36 34 investisseur@streamwide.com streamwide@actus.fr vferran@actus.fr

