STREAMWIDE : RESULTATS 2019 POSITIFS ET EN FORTE PROGRESSION

RESULTATS 2019 POSITIFS ET EN FORTE PROGRESSION







RESULTAT OPERATIONNEL COURANT Avant Amortissements : 4,5 M€ (+3 M€)

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT : 1,1 M€ (+2,1 M€)

PERSPECTIVES DE CROISSANCE EN 2020 MALGRE LA CRISE SANITAIRE

_ STREAMWIDE (FR0010528059 - ALSTW - Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce une forte progression de ses résultats annuels, portée par celle des revenus 2019, liée aux nouvelles solutions professionnelles de communication team on mission et team on the run (activité "plateformes") et à un contrôle efficace de ses coûts.

COMPTE DE RESULTAT IFRS SIMPLIFIE (**)

en K€ FY 2019

publié FY 2019

hors IFRS 16 FY 2018 Var. (K€) Chiffre d'Affaires "Plateformes" 4 973 4 973 1 060 +3 913 Chiffre d'Affaires "Legacy" 5 236 5 236 5 705 -469 TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 10 209 10 209 6 765 +3 444 Charges de Personnel -3 767 -3 767 -3 228 -539 Charges Externes -2 327 -3 041 -2 569 +242 Autres Charges / Produits 412 412 524 -112 TOTAL CHARGES avant amortissements -5 682 -6 396 -5 273 -409 ROC avant amortissements (*) 4 527 3 813 1 492 +3 035 Dotations Amortissements et Dépréciations -3 317 -2 603 -2 488 -829 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (*) 1 210 1 210 -996 +2 206 Autres Charges / Produits opérationnels 4 4 -3 +7 Charges / Produits financiers -23 33 97 -120 Charges / Produits d'impôts -50 -50 -73 +23 RESULTAT NET 1 141 1 198 -975 +2 116

Les données "FY 2019 hors IFRS 16" correspondent aux données 2019 avant application d'IFRS 16.

Les données "FY 2019 publié" correspondent aux données 2019 après application d'IFRS 16 (reclassement à hauteur de 714 K€ entre charges locatives et amortissements et coût financier supplémentaire de 56 K€).

(*) Le résultat opérationnel courant (ROC) avant amortissements correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations des immobilisations (ebitda).

Le résultat opérationnel courant tient compte de ces amortissements et dépréciations (ebit).

(**) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés annuels sont en cours

_ PROGRESSION DES RESULTATS ET EFFET DE LEVIER IMPORTANT

L'augmentation des revenus annuels 2019 (+3,4 M€), provenant de celle des nouvelles solutions (x 4,7 à 5 M€ et progression de +3,9 M€), impacte directement et positivement le résultat opérationnel courant avant amortissements (4,5 M€) qui progresse quant à lui de + 3 M€.

Retraité de l'impact IFRS 16 de période (charge locative en diminution de 0,7 M€ et amortissements des droits d'usage en hausse de 0,7 M€), le résultat opérationnel avant amortissements ressort à 3,8 M€ et a ainsi été multiplié par 2,5 par rapport à l'exercice 2018. Après l'impact IFRS 16, l'augmentation constatée (+3 M€) représente 88% de la hausse des revenus constatée au 31 décembre 2019.

Avant application d'IFRS 16 et hors amortissements, les coûts opérationnels sont de 6,4 M€ contre 5,3 M€ en 2018. Cette augmentation de 1,1 M€ provient essentiellement de celle des charges externes (+0,5 M€ sous l'effet notamment des maintenances tierces, des frais de recrutements et des études marketing menées en 2019) ainsi que de celle de la masse salariale "nette" (+0,5 M€), après retraitement des frais de développement activés au 31 décembre 2019. Avant activation des frais de personnel liés aux développements produits, la masse salariale annuelle (7 M€) est en hausse de 1 M€, suite à une progression significative des effectifs au 31 décembre 2019 (159 personnes) par rapport au 31 décembre 2018 (127 personnes). L'augmentation de coûts salariaux est donc due uniquement à l'évolution des effectifs, car la rémunération moyenne au sein du Groupe est restée stable en 2019.

L'impact net de l'activation de frais de développement est de 1,7 M€ et augmente de 0,4 M€ par rapport à 2018 : le montant brut activé au 31 décembre 2019 est de 3,3 M€ contre 2,9 M€ au 31 décembre 2018 alors que les amortissements (2,3 M€) et les reprises de Crédit d'Impôt Recherche (0,7 M€) restent quasi stables sur la période. L'augmentation des frais de développement activés est là encore liée uniquement à celle des effectifs, car le coût horaire moyen de développement reste stable sur la période.

Après prise en compte d'un résultat financier négatif suite à des effets de change quasi neutres en 2019 (parité €/USD) et d'un résultat fiscal légèrement négatif, le résultat net ressort positif à 1,1 M€, en forte augmentation (+2,1 M€) par rapport à l'exercice précédent.

_ TRESORERIE ET STRUCTURE FINANCIERE SOLIDES

Au 31 décembre 2019, le total du bilan est de 20,3 M€ contre 18,8 M€ au 31 décembre 2018 (confer annexe ci-dessous).

Cette variation de 1,5 M€ provient essentiellement de celle des actifs incorporels (valeur nette activée de 1 M€ en 2019) et corporels (impact IFRS 16 : actifs locatifs de 1,6 M€ et passifs locatifs en contrepartie), de la diminution du poste clients (-2,8 M€), de l'augmentation de la trésorerie brute (+1,3 M€) et de la diminution des capitaux propres (-0,4 M€).

Dans un contexte de croissance des revenus et des résultats, les flux de trésorerie opérationnels (6,7 M€ y compris l'impact IFRS 16 de 0,7 M€ de reclassement entre flux opérationnels et flux de financement) augmentent de 5,7 M€ alors que les investissements récurrents réalisés dans le développement des produits restent élevés à 2,8 M€ (confer annexe ci-dessous). A noter également que dans le cadre du Crédit Impôt Recherche, les créances au titre de 2017 et 2018 (1,4 M€) ont été remboursées au cours de l'exercice 2019. Enfin, de nombreux rachats d'actions ont été effectués par la Société (1,5 M€), ce qui implique des flux de financement négatifs de 2,6 M€, incluant également les 0,7 M€ de reclassements liés à IFRS 16.

La structure financière du Groupe reste solide au 31 décembre 2019, avec des fonds propres de 9,9 M€ et une trésorerie nette significative de près de 3 M€ (hors passifs locatifs). Le Groupe continue de rembourser trimestriellement (90 K€) l'emprunt obligataire émis par le GIAC en 2013, dont le solde est de 1 M€ fin 2019.

_ PERSPECTIVES ET CRISE DU CORONAVIRUS

Le Groupe s'est repositionné avec succès sur de nouveaux marchés stratégiques et porteurs. La solution "MCPTT/MCx" développée par le Groupe (team on mission) est en train de se positionner comme une des références du marché, notamment en France. Les nombreux projets en cours avec des acteurs reconnus (intégrateurs, distributeurs, opérateurs) génèrent une dynamique commerciale prometteuse. Les marchés adressés offrent de réels relais de croissance, avec de nouveaux revenus solides s'inscrivant dans la durée.

L'offre à destination des entreprises (team on the run) évolue sur un marché sans véritable limite. De nombreux secteurs et acteurs devront s'équiper de solutions digitales mobiles pour relever les défis de la numérisation. Les contrats actuels avec Enedis ou encore EDF en France, ainsi que ceux conclus aux Etats-Unis (gestion de flottes) témoignent du potentiel de la solution.

Concernant l'activité "legacy", le secteur des solutions pour opérateurs de télécommunication reste un marché de niche où des opportunités commerciales ponctuelles de renouvellement de services peuvent apparaitre.

L'investissement dans les nouvelles solutions de communications critiques team on mission et team on the run continuera à être soutenu dans les prochains mois.

Au-delà du développement continu de nouvelles fonctionnalités opérationnelles, 3 axes stratégiques prioritaires seront particulièrement suivis :

mise à disposition gratuite d'un SDK (Software Development Kit) pour permettre à des acteurs tiers de développer directement sur les plateformes du Groupe,

création d'un service d'API (Application Programming Interface) permettant d'interfacer et d'intégrer de nombreuses autres applications aux solutions déjà proposées et,

développement de la viralité, avec la possibilité pour chaque utilisateur de faire participer des intervenants externes de manière contrôlée.

Ces futurs développements devraient ainsi permettre au Groupe d'accentuer encore son avance technologique et de confirmer son positionnement d'acteur majeur dans le marché des communications critiques.

Les revenus 2020 anticipés et sécurisés en ce début d'exercice sont déjà quasi équivalents à ceux enregistrés au titre de 2019. Cependant, la situation actuelle de crise sanitaire COVID-19 en France et dans le monde entier ouvre une période d'incertitudes importantes, sans que personne ne puisse encore en appréhender, dans le temps, les effets économiques. Si les revenus 2020 restent bien orientés et devraient à nouveau ressortir en croissance, il est difficile, aujourd'hui, d'en appréhender l'impact annuel.

Le Groupe a mis en œuvre son plan de continuité d'activité (PCA) et l'ensemble de ses salariés est en télétravail, ce qui lui permet d'assurer tous ses services internes et les activités externes envers ses clients. Le Groupe fera également appel à l'ensemble des mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement français durant cette période de crise majeure.

Annexes

Situation financière consolidée au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018

Tableau de flux de trésorerie consolidé FY 2019 et FY 2018

en K€ 31-déc.-19 IFRS 16 31-déc.-19 31-déc.-18 Immobilisations incorporelles 8 090 8 090 7 129 Immobilisations corporelles 2 439 1 624 815 254 Autres actifs financiers 451 451 358 Actifs d'impôts différés 145 145 123 ACTIFS NON COURANTS 11 126 1 624 9 502 7 864 Créances clients 3 279 3 279 6 105 Autres débiteurs 952 952 792 Autres actifs fiscaux 916 916 1 406 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 007 4 007 2 664 ACTIFS COURANTS 9 155 0 9 155 10 967 TOTAL ACTIFS 20 280 1 624 18 656 18 831 Capital 292 292 303 Primes 7 931 7 931 8 504 Réserves consolidées 2 057 -8 2 065 3 022 Titres auto détenus -1 604 -1 604 -644 Résultat net part du Groupe 1 141 -56 1 197 -975 Intérêts ne conférant pas le contrôle - - - CAPITAUX PROPRES 9 817 -64 9 881 10 210 Passifs financiers 642 642 955 Passifs locatifs 1 271 1 271 0 Provisions non courantes 297 297 212 Produits fiscaux différés 1 345 1 345 1 207 Passifs d'impôts différés 0 0 0 PASSIFS NON COURANTS 3 554 1 271 2 283 2 374 Passifs financiers 366 366 367 Passifs locatifs 417 417 0 Provisions courantes 7 7 6 Fournisseurs et autres créditeurs 678 678 550 Dettes fiscales et sociales 1 620 1 620 1 725 Produits fiscaux différés 672 672 603 Produits constatés d'avance 3 149 3 149 2 996 PASSIFS COURANTS 6 909 417 6 492 6 247 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 20 280 1 624 18 656 18 831

Tableau de flux de trésorerie consolidé FY 2019 et FY 2018

en K€ FY 2019 FY 2018 Résultat Net Consolidé 1 141 -975 CAF avant coût de l'endettement et impôts 4 017 1 044 Variation du BFR 2 731 -25 Flux nets opérationnels 6 748 1 019 Variation des immobilisations -4 217 -3 082 Variation des autres flux liés aux opérations d'investissement (CIR) 1 374 728 Flux nets d'investissement -2 843 -2 354 Flux nets de financement -2 562 -512 Variation de trésorerie 1 343 -1 847

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires Semestriels 2020, le lundi 20 juillet 2020

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

