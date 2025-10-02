StreamWIDE : Le partenaire SaaS américain dévoilé : AT&T

Signature d’un projet structurant aux USA

Streamwide a conclu un accord avec AT&T pour équiper FirstNet, le réseau national de communication prioritaire pour les services d’urgence opéré par AT&T, d’une nouvelle génération de communications critiques. Cette solution 4G/5G, conforme aux standards internationaux, dépasse les limites des radios traditionnelles et assure sécurité, fiabilité et interopérabilité. Ce partenariat offre à Streamwide une visibilité accrue sur le marché américain des communications critiques, FirstNet desservant plus de 30.000 agences de sécurité publique.

Perspectives

Streamwide avait indiqué anticiper de nouvelles commandes au second semestre, laissant entrevoir un niveau de revenus SaaS sur l’ensemble de l’exercice sensiblement supérieur à celui constaté au 30 juin.

Dans ce contexte, le contrat conclu avec AT&T prévoit un potentiel minimum de 4 M$ sur les prochaines années. Ce montant pourrait toutefois s’avérer bien plus élevé, jusqu’à 100 M$, en fonction du rythme d’adoption et de la réussite commerciale du partenariat.

Au‑delà de l’aspect financier, ce partenariat constitue une validation technologique majeure : le choix d’AT&T illustre la différenciation de l’offre Streamwide dans les communications critiques. Il renforce sa crédibilité auprès d’acteurs institutionnels, accroît sa visibilité pour de futurs appels d’offres et, après la sélection pour les JO, confirme sa capacité à s’imposer sur des projets de référence, soutenant ainsi la dynamique de croissance SaaS.

Recommandation

Nous maintenons notre objectif de cours à 69,1€ et dégradons le titre à alléger (cours au 01/10/2025 de 81 €, soit un potentiel de -14,7%). Après un parcours boursier exceptionnel (+158% YTD et +300% sur 5 ans), la valorisation du titre nous semble difficilement justifiable à court terme. Streamwide s’échange désormais à 28,4x EV/EBIT 2025e, soit une prime de +117% vs la moyenne de notre échantillon, alors que la croissance du ROC attendu sur l’année est près de deux fois inférieure (+13,7% vs +24,5% pour les peers).

Nous conservons toutefois une opinion très favorable sur le dossier et attendons avec impatience l’évolution du projet américain, dont les synergies et les retombées, pas encore entièrement matérialisées dans les fondamentaux du titre, pourraient grandement contribuer à sa valorisation future.