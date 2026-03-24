STREAMWIDE : EXERCICE 2025 TRÈS DYNAMIQUE - RÉSULTATS ANNUELS À NOUVEAU EN FORTE HAUSSE

REVENUS ANNUELS : 26,3 M€ (+26%)

RÉSULTAT OPÉ. COURANT AVANT AMTS (EBITDA) : 15,7 M€ (+32%)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (EBIT) : 7,8 M€ (+36%)

RÉSULTAT NET : 6,3 M€ (+33%)

TRÉSORERIE BRUTE ET ACTIFS FINANCIERS COURANTS : 20,7 M€ (+5,8 M€)

STREAMWIDE (Euronext Growth – FR0010528059 – ALSTW – Éligible PEA PME-ETI), le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce des résultats annuels au 31 décembre 2025 en forte progression par rapport à l'exercice 2024. Les investissements significatifs effectués dans l'évolution des solutions team on mission et team on the run ont conduit à une forte croissance de l'activité (+25%) avec une hausse maîtrisée des coûts, ce qui a permis de réaliser un résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) de 15,7 M€ en croissance de +32% (marge d'EBITDA de 60%) et un résultat opérationnel courant (EBIT) en progression de +36% à 7,8 M€ (marge d'EBIT de 30%). Avec son positionnement porteur et capitalisant sur son avance technologique et opérationnelle, STREAMWIDE confirme sa position de leader, bénéficiant d'une structure opérationnelle et financière solide lui permettant d'afficher des niveaux de rentabilité toujours très élevés.

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)

en K€ FY 2025 %CA FY 2024 %CA Var. (K€) Var. (%) Chiffre d'Affaires "Plateformes" 19 949 76% 14 658 70% 5 291 36% Chiffre d'Affaires "Legacy" 6 343 24% 6 346 30% -3 0% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 26 292 21 004 5 288 25% Charges de Personnel -7 833 30% -7 231 34% -602 8% Charges Externes -3 779 14% -2 835 13% -944 33% Autres Charges / Produits 1 055 -4% 990 -5% 65 7% TOTAL CHARGES AVANT AMORTISSEMENTS -10 557 -9 076 -1 481 16% ROC AVANT AMORTISSEMENTS (*) 15 735 60% 11 928 57% 3 807 32% Dotations Amortissements et Dépréciations -7 931 -6 195 -1 736 28% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (*) 7 805 30% 5 734 27% 2 071 36% Autres Charges / Produits opérationnels -11 -1 -11 Charges / Produits financiers -785 273 -1 058 Charges / Produits d'impôts -749 -1 303 554 RESULTAT NET 6 260 24% 4 703 22% 1 557 33%

(*) Le Résultat Opérationnel Courant avant amortissements correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations (EBITDA). Le Résultat Opérationnel Courant tient compte de ces amortissements et dépréciations (EBIT).

(**) Les comptes annuels 2025 ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 23 mars 2026. Les procédures d'audit des comptes consolidés annuels sont en cours.

HAUSSE DES MARGES ET DES RÉSULTATS ANNUELS ET INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS

Revenus annuels de 26,3 M€, en croissance de + 5,3 M€ (+25%)

Les plateformes team on mission et team on the run, dont les revenus annuels ont augmenté de +36% à 19,9 M€ en 2025, représentent dorénavant 76% des revenus annuels totaux du Groupe (+6 points par rapport à 2024). L'exercice 2025 est également marqué par une internationalisation des revenus du Groupe, qui représentent 39% de l'activité annuelle 2025 contre 31% en 2024.

Le Groupe a franchi une étape clé avec le lancement d'un projet significatif avec AT&T, leader mondial des télécommunications et acteur majeur de la sécurité publique aux États-Unis (FirstNet ® ), témoignant de la pertinence technologique de ses solutions et de sa capacité à exécuter des projets complexes, à grande volumétrie et à forte valeur ajoutée. Ce projet SaaS (" Software as a Service ") a permis d'enregistrer des revenus récurrents à hauteur de 1,4 M€ au 31 décembre 2025 et amorce ainsi un modèle récurrent à forte valeur pour STREAMWIDE (licences en mode SaaS, support et services associés) avec une montée en puissance progressive et un potentiel significatif de revenus futurs.

En 2025, toutes les natures de revenus du Groupe (licences, support et services) ont augmenté grâce à de nouveaux projets déployés en Europe, Asie et Amérique du Nord. La hausse des revenus récurrents (support et revenus SaaS) est soutenue par l'augmentation du nombre de plateformes en production et d'utilisateurs finaux.

Résultat opérationnel courant avant amortissements (EBITDA) : 15,7 M€ (+32%)

Comme annoncé et anticipé, les investissements techniques (infrastructures, performance et robustesse) et humains (architectes et ingénieurs développeurs) ont été importants en 2025, pour assurer la mise en production prochaine des plateformes AT&T-FirstNet ® et pour renforcer encore la souveraineté, la sécurité, l'évolutivité et la standardisation (3GPP) des solutions STREAMWIDE. La masse salariale nette augmente ainsi de +0,6 M€ (+8%) par rapport à 2024 mais ne représente que 30% des revenus annuels, contre 34% en 2024.

Avant activation des frais de personnels liés aux développements produits (9,5 M€ contre 6,9 M€ en 2024), la masse salariale annuelle (17,3 M€) est en augmentation de +3,2 M€, consécutivement à l'accroissement des effectifs (251 collaborateurs fin 2025 contre 225 fin 2024), aux augmentations salariales annuelles, ainsi qu'à des bonus exceptionnels (0,7 M€), versés à l'ensemble des salariés du Groupe et liés à la signature majeure avec AT&T.

Les autres charges opérationnelles augmentent également dans leur ensemble (+0,9 M€), suite notamment à une augmentation (+0,3 M€) des charges d'infrastructure (exploitation de 3 nouveaux data centers en Amérique du Nord) et des commissions et honoraires, de recrutement notamment, versés au cours de l'exercice 2025 (+0,3 M€). Les autres frais généraux évoluent de façon cohérente avec le nombre de salariés présents au sein du Groupe et représentent 11% de la masse salariale brute (niveau identique à 2024).

Hors amortissements et après retraitement IFRS 16 des coûts locatifs (-0,9 M€ contre -0,7 M€ au 31 décembre 2024), les charges opérationnelles ressortent à 10,6 M€ contre 9,1 M€ en 2024, soit une augmentation de +1,5 M€. L'EBITDA augmente ainsi de +3,8 M€ et la marge d'EBITDA représente ainsi 60% du chiffre d'affaires contre 57% au titre de l'exercice 2024.

Résultat opérationnel courant : 2,7 M€ - Résultat net : 2,1 M€

L'augmentation des amortissements en 2025 (+1,7 M€ à 7,9 M€) provient de ceux liés aux frais de développements (+1 M€ à 6,2 M€) suite à l'évolution des valeurs brutes activées depuis plusieurs exercices (6,5 M€ en 2023, 7,6 M€ en 2024 et 10,6 M€ en 2025) et de ceux liés aux nouvelles infrastructures techniques du Groupe aux États-Unis (+0,6 M€ à 0,8 M€, pour une charge d'environ 1 M€ en année pleine). Ils devraient se maintenir à ces niveaux au cours des prochains mois, en fonction notamment des différentes versions logicielles développées et mises en production (deux versions majeures par an). Les amortissements relatifs aux droits d'usage (0,8 M€) augmentent quant à eux de +0,1 M€ au 31 décembre 2025.

Après prise en compte d'un résultat financier négatif de -0,8 M€, suite à l'évolution négative du taux de change USD/EUR au cours de l'année 2025 (résultat de change négatif de -0,6 M€ dont -0,5 M€ sans impact cash, suite à la variation des écarts de conversion) et d'un résultat fiscal négatif de -0,7 M€, le résultat net ressort positif à 6,3 M€, en augmentation de +1,6 M€ (+33%) par rapport à 2024. Il représente une marge nette de 24% contre 22% au 31 décembre 2024.

TRÉSORERIE SIGNIFICATIVE ET STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE

Le total du bilan est de 62,5 M€ fin 2025 contre 54,3 M€ au 31 décembre 2024 (cf. annexe). La structure financière du Groupe s'est encore renforcée au 31 décembre 2025, avec des fonds propres qui atteignent désormais 32 M€ (+7,2 M€) et une trésorerie disponible de 20,7 M€ (+5,8 M€), incluant les placements court et moyen terme. La trésorerie nette (trésorerie brute – dettes financières hors passifs locatifs) est de 13,9 M€ et augmente de +7,1 M€ en 2025 par rapport au 31 décembre 2024. Le Groupe continue donc de générer des flux de trésorerie disponible, ce qui lui permet d'investir techniquement dans ses solutions et de réduire progressivement ses dettes financières.

En détail, les flux de trésorerie opérationnels positifs (19,3 M€) augmentent de +8,4 M€ par rapport à 2024, suite principalement à l'évolution des résultats annuels et à la bonne gestion du BFR (-5,7 M€). Les investissements 2025 (17,3 M€) correspondent aux investissements récurrents dans le développement produits (8,9 M€ nets, soit +2,4 M€) et à ceux réalisés dans les infrastructures techniques du Groupe début 2025 (3,1 M€, soit +2,6 M€) (cf. annexe). Par ailleurs, un compte à terme de 5 M€ a été souscrit en octobre 2025. Son reclassement en actifs financiers courants (maturité de 6 mois), et non plus en équivalent de trésorerie, augmente d'autant les flux d'investissements. Les flux de financements sont négatifs de -1,3 M€ au 31 décembre 2025, suite essentiellement aux remboursements de période des dettes financières (-1,3 M€), les mouvements de rachats/souscriptions d'actions propres étant quasi équilibrés sur la période.

PERSPECTIVES : DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ SAAS, INTERNATIONALISATION, RÉCURRENCE ET DIVERSIFICATION DES REVENUS

Les résultats 2025 sont en forte hausse, bénéficiant d'une croissance soutenue des revenus (+5,3 M€) et d'une progression maîtrisée de la structure de coûts. L'effet de levier propre à un éditeur de logiciels ayant rencontré son marché et avec des coûts essentiellement fixes, est donc bien matérialisé. L'exercice 2025 a également démontré la capacité du Groupe à investir massivement dans sa technologie et son infrastructure technique, tout en conservant une structure financière solide, des niveaux élevés de trésorerie disponible et de rentabilité.

L'activité commerciale sur le début 2026 est satisfaisante et la croissance anticipée dépend maintenant du calendrier de déploiement des projets en cours. Le lancement commercial de la solution "Fusion" d'AT&T-FirstNet ® devrait intervenir au cours du 2 nd trimestre 2026, après son actuelle mise à disposition au profit d'une trentaine d'agences américaines pour tests et validation. Les prochains mois seront donc importants pour appréhender l'appétence des utilisateurs pour cette nouvelle solution ainsi que la performance commerciale du distributeur AT&T, comme dans tout lancement d'un nouveau projet SaaS. Les revenus récurrents SaaS, constitués des abonnements issus de contrats annuels ou pluriannuels dans le cadre de mise à disposition de licences et intégrant les services associés, sont amenés à se développer de façon importante au cours des prochaines années.

En parallèle, les projets en cours dans d'autres zones géographiques, notamment en Asie-Pacifique, sont très encourageants et d'autres opportunités ou extensions de bases installées et déployées depuis peu, pourraient bientôt se concrétiser, dans le sillage du projet AT&T-FirstNet ® . L'écosystème de ventes indirectes du Groupe, toujours plus développé, devrait lui aussi permettre de cibler et de participer à plusieurs projets importants en 2026 dans différents secteurs d'activité (défense, transports, énergie), malgré des cycles décisionnels toujours longs.

Par ailleurs, l'exposition directe du Groupe à la disruption IA restera limitée à moyen terme. Même s'il existe bien une exploitation du "deep learning" et des "LLM" dans l'amélioration de certaines fonctionnalités critiques des solutions STREAMWIDE, le caractère physique complexe des logiciels développés et des technologies mises en œuvre (protocoles de télécommunication en couches basses) atténue le risque d'une utilisation invasive de l'IA. Les environnements sécurisés dans lesquelles les solutions STREAMWIDE sont proposées et développées limitent également fortement l'utilisation massive de l'IA. Enfin, la criticité opérationnelle et l'importance des décisions humaines dans les secteurs d'activité adressés par le Groupe réduisent, par nature, le risque de substitution brutale par l'IA agentique.

Les objectifs d'internationalisation et de récurrence accrue des revenus, qui se sont nettement matérialisés en 2025, vont se poursuivre en 2026. À ce titre, le déploiement du projet AT&T-FirstNet ® va constituer un levier structurant et majeur pour remplir ces objectifs. STREAMWIDE reste donc positionné sur une trajectoire ambitieuse, capable de transformer son profil de croissance à moyen terme.

Annexes

Situations financières consolidées au 31 décembre 2025 et 31 décembre 2024

en K€ 31-déc.-25 31-déc.-24 Immobilisations incorporelles 23 634 18 617 Immobilisations corporelles 5 835 3 776 Autres actifs financiers 480 471 Actifs d'impôts différés - - ACTIFS NON COURANTS 29 949 22 864 Créances clients 7 395 12 578 Autres débiteurs 1 657 1 567 Autres actifs fiscaux 2 767 2 019 Actifs financiers courants 5 000 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 711 14 958 ACTIFS COURANTS 32 530 31 122 TOTAL ACTIFS 62 479 53 986 Capital 280 280 Primes 4 231 4 164 Réserves consolidées 24 535 19 165 Titres auto détenus -3 320 -3 482 Résultat net part du Groupe 6 260 4 492 Intérêts ne conférant pas le contrôle - - CAPITAUX PROPRES 31 986 24 619 Passifs financiers 5 659 6 713 Passifs locatifs 2 141 2 236 Provisions non courantes 376 390 Produits fiscaux différés 2 843 2 229 Passifs d'impôts différés 4 960 3 801 PASSIFS NON COURANTS 15 980 15 369 Passifs financiers 1 123 1 384 Passifs locatifs 591 508 Provisions courantes 10 0 Fournisseurs et autres créditeurs 683 652 Dettes fiscales et sociales 4 595 3 860 Produits fiscaux différés 1 422 1 114 Produits constatés d'avance 6 088 6 478 PASSIFS COURANTS 14 513 13 998 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 62 479 53 986

Tableau de flux de trésorerie consolidé 2025 et 2024

en K€ FY 2025 FY 2024 Résultat Net Consolidé 6 260 4 494 CAF avant coût de l'endettement et impôts 13 810 10 740 -Variation du BFR 5 681 601 -Impôts versés 192 760 Flux nets opérationnels 19 299 10 581 Variation des immobilisations -14 077 -9 424 Variation des autres flux liés aux opérations d'investissement (CIR) -3 218 1 173 Flux nets d'investissement -17 295 -8 251 Flux nets de financement -1 251 -2 994 Variation de trésorerie 753 -664 Trésorerie de clôture 15 711 14 958

Agenda financier : Chiffre d'affaires semestriel 2026, le mardi 21 juillet 2026 après clôture

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059. Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d'informations, Streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et X @streamwide .

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