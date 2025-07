StreamWIDE : Bonnes ondes au S1

Publication du CA S1 2025

Streamwide a publié hier soir ses revenus pour le compte du premier semestre 2025. Ces derniers sont ressortis en hausse de +24% à 11,5 M€. La progression significative de la top line a été permise par une solide dynamique commerciale à la fois sur l’activité « Legacy » (+18% à 2,7 M€) et sur l’activité « plateformes » (+26% à 8,8 M€) qui représente désormais 77% du CA total. La très bonne entame d’exercice de Streamwide s’est également réalisée à la faveur du lancement réussi d’un projet SaaS en Amérique du Nord.

Perspectives

Les perspectives de la société apparaissent bien orientées, portées par la montée en puissance du modèle SaaS et l’accélération de l’internationalisation. Le projet structurant en Amérique du Nord, dont le déploiement complet est attendu au second semestre, devrait constituer un relais de croissance majeur et récurrent. La bonne visibilité sur le carnet de commandes, combinée à l’extension de la base installée, laisse entrevoir une croissance soutenue à moyen terme. Par ailleurs, les efforts d’innovation, notamment en matière d’intelligence artificielle, et l’ouverture à de nouveaux marchés (privé, défense, mobilité) devraient élargir significativement le champ des opportunités commerciale.

De notre côté nous réhaussons notre objectif de CA 2025e à 24,9 M€ (vs 23,3 M€ auparavant) afin de refléter une meilleure dynamique qu’anticipée au S1 2025 ainsi que des perspectives toujours attrayantes sur la deuxième partie de l’année. Ces dernières sont notamment incarnées par 1/ la poursuite de l’internationalisation notamment en Amérique du Nord et en Asie, 2/ une crédibilité renforcée qui place la société en pôle position dans de nombreux appels d’offres et 3/ la montée en puissance des solutions en mode SaaS.

Concernant les marges, nous avons revu à la hausse notre EBITDA 2025e : ce dernier se situe désormais à 14,4 M€ (contre 13,7 M€ auparavant) traduisant une marge d’EBITDA de 57,8% (+100 bps vs 2024) et reflétant l’effet positif du levier opérationnel.

Recommandation

Après mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours est rehaussé à 51,0 € contre 41.3€ auparavant (+16% d’upside). Notre recommandation demeure à Achat sur le titre.