STREAMWIDE : ATetT choisit STREAMWIDE pour fournir l'application critique de nouvelle génération de FirstNet, destinée à la sécurité publique aux États-Unis

Paris, le 30 septembre 2025 – 17h45 – AT&T a choisi STREAMWIDE pour fournir sa solution de communications critiques sécurisées de nouvelle génération pour FirstNet ® , Built with AT&T , le seul réseau de communication construit avec et pour les services d'urgences américains. Actuellement, FirstNet ® accompagne plus de 30 000 agences et organisations de sécurité publique.

Basée sur la norme 3GPP pour les services critiques sur réseaux mobiles (MCX : Push-to-Talk, vidéos, données, salles de commandement etc.), la solution introduit des capacités de nouvelle génération qui vont bien au-delà des réseaux radio numériques traditionnels actuellement utilisés par les agents de premier secours, notamment la police, les pompiers, les ambulances et d'autres services d'urgences critiques.

Grâce à cette collaboration, AT&T intègre la technologie critique et éprouvée de STREAMWIDE à son portefeuille, créant ainsi une solution de pointe conçue pour les environnements les plus exigeants.

Les principaux avantages pour les organismes de sécurité publique en charge de missions critiques sont les suivants :

Services MCX conformes à la norme 3GPP offrant des fonctionnalités de push-to-talk, de multimédia sécurisé, de géolocalisation, de vidéo en temps réel, de messagerie sécurisée etc. sur une large gamme d'appareils mobiles ;

Interopérabilité à grande échelle grâce à la technologie IWF ( InterWorking Function) , qui permet la communication entre les utilisateurs cellulaires et pratiquement tous les systèmes de radiocommunications mobiles terrestres traditionnels — marquant le premier déploiement à grande échelle de l'IWF selon les normes 3GPP ;

Transition en douceur des radios numériques traditionnelles (LMR/P25) vers les plateformes cellulaires 4G et 5G avancées ;

Qualité de service garantie grâce à une intégration complète avec le réseau avancé d'AT&T, permettant la préemption et la gestion de la qualité de service ;

Fiabilité assurée grâce à plusieurs plateformes géo-redondées à travers les États-Unis.

Ce projet marque une avancée stratégique et décisive pour STREAMWIDE aux États-Unis, soulignant la confiance accordée à sa technologie par un opérateur majeur dans le domaine de la sécurité publique.

Les solutions STREAMWIDE ont déjà été déployées et validées avec succès par des organismes et des agents de sécurité publique en Europe et sur d'autres continents. Ce projet confirme le leadership mondial de STREAMWIDE en matière de communications critiques.

Pascal Beglin, Président - Directeur général de STREAMWIDE, a déclaré :

"Nous sommes fiers de fournir une technologie de renommée mondiale pour les missions critiques. Cette collaboration avec un leader mondial des télécommunications et un organisme de sécurité publique de premier plan aux États-Unis démontre, une fois de plus, la confiance accordée à nos solutions. Elle souligne la maturité de notre technologie et la valeur unique que nous apportons en aidant les organisations et leurs utilisateurs à migrer en douceur vers des plateformes 4G/5G innovantes, tout en garantissant une interopérabilité totale avec leurs systèmes de communication existants. Nous sommes honorés d'apporter cette nouvelle technologie aux professionnels de la sécurité publique outre-Atlantique."

Pascal Beglin a ajouté :

"Le fait d'avoir été sélectionnés par AT&T pour fournir des services critiques à un projet de sécurité publique d'une telle envergure constitue une formidable reconnaissance de notre expertise. Avec jusqu'à 30 000 agences et organisations de sécurité publique sur FirstNet ® , ce déploiement fera figure de référence mondiale, démontrant la capacité de STREAMWIDE à fournir innovation, résilience et sécurité à grande échelle."

Matt Walsh, Vice-Président adjoint chargé des solutions FirstNet ® et Next Generation 9-1-1 chez AT&T, a déclaré :

"En tant que partenaire de la sécurité publique, nous sommes toujours à la recherche des meilleures collaborations pour innover au service des premiers secours. Nous nous efforçons de créer les meilleures plateformes et d'évoluer en fonction des besoins de la sécurité publique. L'expertise éprouvée de STREAMWIDE nous aidera à donner aux services de sécurité publique américains la flexibilité nécessaire pour s'adapter à toutes les situations d'urgences auxquelles ils pourraient être confrontés".

Grâce à ce partenariat, STREAMWIDE et AT&T réaffirment leur leadership dans le domaine des communications critiques. Ensemble, ils s'engagent à fournir une technologie sécurisée, fiable et évolutive à ceux qui protègent les populations et gèrent quotidiennement des opérations critiques.

FirstNet et le logo FirtsNet sont des marques déposées et des marques de service de la First Responder Network Authority. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059. Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d'informations, Streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et X @streamwide .

À propos d'AT&T

Nous aidons plus de 100 millions de familles, d'amis et de voisins américains, ainsi que près de 2,5 millions d'entreprises, à se connecter à de nouvelles possibilités. Depuis le premier appel téléphonique il y a plus de 140 ans jusqu'à nos offres 5G sans fil et Internet multi-gigabit d'aujourd'hui, chez @ATT, nous innovons pour améliorer la vie des gens.

Pour plus d'informations sur AT&T Inc. ( NYSE:T ), rendez-vous sur about.att.com .

Les investisseurs peuvent en savoir plus sur investors.att.com .

Media Contacts

Lobna Hermi Megan Frye STREAMWIDE Corporate Communications AT&T Corporate Communications T +33 1 70 22 01 01 Phone : (469) 841-5012 lhermi@streamwide.com megan.frye@att.com

Contacts

Pascal Beglin | Olivier Truelle Mathieu Omnes Amaury Dugast Président Directeur Général | DAF Relations investisseurs Relations presse T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 92 T +33 1 53 67 36 34 investisseur@streamwide.com streamwide@actus.fr adugast@actus.fr