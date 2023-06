Streal lance une solution d'investissement immobilier fractionné

Streal sélectionne, selon un cahier des charges stricte, des actifs dans les quartiers prisés de Paris et petite couronne. Ces actifs se distinguent par leur qualité, la fiabilité des locataires, et par leur potentiel de valorisation.

Pour permettre aux investisseurs d'accéder aux meilleures opérations immobilières, Streal a donc lancé une solution d'investissement immobilier fractionné sur des marchés porteurs et performants, traditionnellement réservés aux investisseurs institutionnels ou aux initiés, comme l'immobilier commercial ou les nouveaux usages (locations courtes durées, flex office…).

(AOF) - Streal annonce le lancement d'une solution d'investissement en immobilier fractionné, marquant une étape clé dans la démocratisation des opérations immobilières les plus prisées par les professionnels. Au moyen d'émissions obligataires, la fintech française entend rendre accessibles les opportunités d'investissement dans des actifs immobiliers hors-marché, centrés sur les nouveaux usages, pour offrir une nouvelle solution de placement performante aux investisseurs et épargnants.

