 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Straumann rehausse son objectif de rentabilité pour 2026
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 09:00

Straumann Group fait part d'un relèvement de sa prévision de rentabilité pour l'exercice en cours, sur la base d'améliorations opérationnelles continues de l'ensemble de ses franchises commerciales, d'un mix géographique favorable et de droits de douane inférieurs aux attentes.

Le groupe suisse spécialisé dans l'implantologie, la dentisterie restauratrice et la régénération des tissus buccaux augmente donc sa prévision d'expansion de sa marge d'EBIT core pour 2026, passant de 30 à 60 points de base à une fourchette de 140 à 170 points de base, à taux de change constants.

"Une forte exécution de nos franchises, combinée à un levier opérationnel important grâce à l'efficacité de la fabrication d'une part et à une gestion disciplinée des ressources d'autre part, a contribué à une rentabilité supérieure aux attentes", explique son CEO Guillaume Daniellot.

"Nous sommes encouragés de constater que les initiatives présentées lors de notre Capital Markets Day en 2025 se traduisent par une croissance dynamique, une meilleure scalabilité et un profil de bénéfices structurellement amélioré", poursuit-il.

En termes d'activité, Straumann continue d'espérer une croissance organique de son chiffre d'affaires "à un seul chiffre élevé" pour l'année 2026, "sauf imprévus". Le groupe publiera ses résultats au titre de son 1er semestre 2026 le 19 août prochain.

Valeurs associées

STRAUMANN HLDG
102,250 CHF Swiss EBS Stocks +9,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des panneaux d'affichage électroniques indiquant les cours boursiers et les indicateurs économiques à la Bourse de Tokyo, le 1er juin 2026. ( AFP / Kazuhiro NOGI )
    Les Bourses mondiales attendent la Fed, le pétrole se stabilise
    information fournie par AFP 17.06.2026 09:44 

    Les Bourses mondiales attendent mercredi de connaître l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), première de son nouveau président Kevin Warsh, sur fond de stabilisation des prix du pétrole. En Europe, dans les premiers ... Lire la suite

  • L'ex-Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, à Saint-Domingue, le 7 février 2018 ( AFP / Erika SANTELICES )
    Espagne: l'ex-Premier ministre Zapatero au tribunal pour une audition inédite devant le juge
    information fournie par AFP 17.06.2026 09:42 

    L'ex-Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero est auditionné mercredi par le juge qui l'a mis en examen pour trafic d'influence et blanchiment d'argent, une première pour un chef ou ex-chef de gouvernement dans le pays. L'ancien chef du gouvernement, ... Lire la suite

  • Air liquide 4 (Crédit: / Air Liquide)
    Plus gros contrat espagnol de l'histoire d'Air Liquide
    information fournie par Zonebourse 17.06.2026 09:28 

    Le spécialiste des gaz industriels et médicaux a été choisi par la région de Valence en Espagne pour accompagner à domicile plus de 90 000 patients souffrant de maladies respiratoires. Ce contrat historique, le plus important signé par Air Liquide en Espagne, d'une ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Thyssenkrupp approuve la scission de sa branche de matériaux face à la crise
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.06.2026 09:27 

    Le géant industriel allemand Thyssenkrupp a approuvé mardi la scission de sa branche de matériaux, sa plus importante en matière de revenus, en vue d'une entrée en Bourse, étape importante du démantèlement du conglomérat empêtré dans la crise. D'après un communiqué ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,16 -1,49%
CAC 40
8 461,38 +0,17%
2CRSI
45,38 -0,87%
SOITEC
125,95 -2,10%
TOTALENERGIES
72,03 -1,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank