 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 088,80
-1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Strathcona Resources met fin à l'offre publique d'achat de MEG
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Strathcona Resources SCR.TO a déclaré vendredi qu'elle a mis fin à son offre publique d'achat sur MEG Energy MEG.TO .

Valeurs associées

Gaz naturel
3,27 USD NYMEX +0,80%
MEG ENERGY
29,800 CAD TSX -2,30%
Pétrole Brent
62,21 USD Ice Europ -4,63%
Pétrole WTI
58,22 USD Ice Europ -5,33%
STRATHCONA RES
35,390 CAD TSX -3,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank