Strathcona achète plus d'actions de MEG Energy pour s'opposer à l'accord avec Cenovus

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Strathcona Resources SCR.TO a déclaré jeudi qu'il avait acheté 6,04 millions d'actions ordinaires supplémentaires de son rival MEG Energy MEG.TO pour environ 172,7 millions de dollars canadiens (124,99 millions de dollars).

Strathcona possède ou contrôle maintenant environ 14,2 % des actions en circulation de MEG, ce qui renforce sa position d'actionnaire minoritaire important de MEG.

Mardi, la société avait acheté 6,66 millions d'actions supplémentaires de MEG pour environ 190,8 millions de dollars canadiens et détenait environ 11,8 % des actions de MEG.

Le prix le plus élevé payé pour les actions MEG achetées par Strathcona jeudi était de 28,78 dollars canadiens par action.

Strathcona a déclaré qu'elle avait l'intention de voter contre la résolution visant à approuver l'acquisition de MEG par Cenovus Energy. MEG a fixé au 9 octobre la date du vote des actionnaires sur son projet d'accord avec Cenovus .

En août, Cenovus Energy a accepté d'acquérir MEG dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 7,9 milliards de dollars canadiens, après que le conseil d'administration de MEG a rejeté en juin l'offre d'achat de Strathcona, d'un montant inférieur à 6 milliards de dollars canadiens.

Le conseil d'administration de MEG a approuvé l'offre, mais celle-ci doit être soutenue par au moins deux tiers des investisseurs. La transaction devrait être conclue au début du quatrième trimestre 2025.

(1 dollar = 1,3817 dollar canadien)