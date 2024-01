Stratégie d’investissement : janvier 2024

ODDO BHF AM

Le passage à la nouvelle année est toujours un moment propice pour faire le bilan et affiner les prévisions. Après le remarquable rebond des marchés fin 2023, les investisseurs actions semblent avoir changé d'avis en ce début d'année 2024. Les premières séances boursières ont été dominées par des prises de bénéfices et des performances décevantes sur les valeurs qui avaient bien performé en 2023. Toutefois, ce fléchissement ne devrait pas durer toute l'année.

Quoi qu'il en soit, le début d'année pousse d'ores et déjà les marchés financiers à la réflexion. Les anticipations de baisse de taux d'intérêt qui ont porté le rebond doivent se concrétiser pour que l'euphorie puisse se poursuivre. La question n'est pas tant de savoir « si » les taux baisseront mais plutôt « quand » et « de combien ». Avec une croissance soutenue et une amélioration des conditions de financement, la FED peut se permettre d'attendre une baisse durable de l'inflation et agir avec prudence. La situation est plus compliquée pour la BCE. La récession menace l'Europe, le crédit bancaire est au point mort et le Conseil des gouverneurs est loin d'être unanime sur les prochaines étapes. Par conséquent, nous conseillons aux investisseurs de tempérer leurs attentes sur une clarification rapide de la part des banques centrales et sur une poursuite ininterrompue de la hausse des marchés actions.

Une fin d'année satisfaisante

Les bonnes performances des marchés en 2023, à l'exception de la Chine, masquent en réalité une année largement caractérisée par la volatilité et l'incertitude. En témoignent les flux massifs enregistrés sur les actifs peu risqués (notamment sur le marché monétaire) devenus générateurs de performance grâce à la hausse des taux d'intérêt. L'enjeu de 2024 réside dans le rééquilibrage de ce « trésor de guerre » vers d'autres classes d'actifs.

Les arguments en faveur de l'obligataire

Pour les investisseurs obligataires, la question est de savoir si la tendance à la baisse des rendements qui s'est amorcée en fin d'année dernière va se poursuivre ou s'arrêter. Les taux d'intérêt restent si élevés par rapport aux normes historiques que la dette publique est insoutenable.

L'un des arguments en faveur de l'investissement dans les obligations d'État à long terme est le suivant : elles constituent désormais l'un des rares investissements présentant une forte convexité sur des maturités longues, c'est-à-dire que la valeur de l'obligation augmente plus rapidement lorsque les taux d'intérêt baissent, qu'elle ne diminue lorsque les taux augmentent. Cette convexité permet d'amortir le risque. Selon nous, le Crédit, tant Investment Grade que High Yield continue également d'offrir un profil rendement/risque attractif.

(...)

