 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stratégie actualisée et nouveaux objectifs chez Sartorius Stedim Biotech
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 07:46

En amont de sa journée des marchés de capitaux, Sartorius Stedim Biotech fait part d'une stratégie actualisée, renforçant son orientation vers les clients du secteur biopharmaceutique, ainsi que de ses nouveaux objectifs financiers à moyen terme.

Une stratégie orientée vers les clients biopharmaceutiques

En ce qui concerne son portefeuille de produits, le groupe vise à consolider son coeur d'activité en renforçant sa position de leader sur les applications critiques dans l'intensification des procédés, les technologies à usage unique et l'analyse.

De plus, il prévoit de poursuivre le développement de certaines activités émergentes, notamment les technologies d'analyse des procédés ainsi que les offres de solutions de thérapies avancées, un marché pour lequel l'innovation continue est essentielle.

Au-delà de son portefeuille de produits, Sartorius Stedim Biotech veut répondre à l'évolution des attentes au sein de l'industrie biopharmaceutique, notamment en matière de réduction des délais, de fiabilité des livraisons et de simplification des interactions.

Dans cette optique, il a pour objectif d'améliorer systématiquement son efficacité opérationnelle via la performance de sa chaîne d'approvisionnement, la qualité de ses produits et la performance de ses services.

De nouveaux objectifs financiers fixés à moyen terme

Tablant sur une croissance du marché des bioprocédés à un rythme d'environ 8 à 10% par an à moyen terme, et en s'appuyant sur sa stratégie ciblée, Sartorius Stedim Biotech a présenté une nouvelle ambition à moyen terme pour la période à partir de 2027.

Selon la direction, qui cible une croissance organique du chiffre d'affaires de 9 à 12% par an à taux de change constants, le groupe devrait systématiquement progresser plus vite que son marché, d'environ 100 à 200 points de base par an.

Parallèlement, elle estime que sa marge d'EBITDA courant devrait augmenter d'environ 60 à 85 points de base par an, portée par un levier d'exploitation, des améliorations opérationnelles et une part croissante de consommables à forte marge.

Valeurs associées

SARTORIUS STEDIM BIOTECH
160,150 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank