Stratégie actualisée et nouveaux objectifs chez Sartorius Stedim Biotech
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 07:46
Une stratégie orientée vers les clients biopharmaceutiques
En ce qui concerne son portefeuille de produits, le groupe vise à consolider son coeur d'activité en renforçant sa position de leader sur les applications critiques dans l'intensification des procédés, les technologies à usage unique et l'analyse.
De plus, il prévoit de poursuivre le développement de certaines activités émergentes, notamment les technologies d'analyse des procédés ainsi que les offres de solutions de thérapies avancées, un marché pour lequel l'innovation continue est essentielle.
Au-delà de son portefeuille de produits, Sartorius Stedim Biotech veut répondre à l'évolution des attentes au sein de l'industrie biopharmaceutique, notamment en matière de réduction des délais, de fiabilité des livraisons et de simplification des interactions.
Dans cette optique, il a pour objectif d'améliorer systématiquement son efficacité opérationnelle via la performance de sa chaîne d'approvisionnement, la qualité de ses produits et la performance de ses services.
De nouveaux objectifs financiers fixés à moyen terme
Tablant sur une croissance du marché des bioprocédés à un rythme d'environ 8 à 10% par an à moyen terme, et en s'appuyant sur sa stratégie ciblée, Sartorius Stedim Biotech a présenté une nouvelle ambition à moyen terme pour la période à partir de 2027.
Selon la direction, qui cible une croissance organique du chiffre d'affaires de 9 à 12% par an à taux de change constants, le groupe devrait systématiquement progresser plus vite que son marché, d'environ 100 à 200 points de base par an.
Parallèlement, elle estime que sa marge d'EBITDA courant devrait augmenter d'environ 60 à 85 points de base par an, portée par un levier d'exploitation, des améliorations opérationnelles et une part croissante de consommables à forte marge.
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