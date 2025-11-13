 Aller au contenu principal
Stratasys en hausse après la publication de résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de Stratasys SSYS.O , fabricant de solutions d'impression 3D en polymère, augmentent de 3,7% à 9,9 dollars avant bourse

** Les revenus du 3ème trimestre de 137 millions de dollars et le BPA ajusté de 2 cents ont battu les estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG

** La société déclare que les revenus récurrents et la gestion disciplinée des coûts ont conduit à des résultats solides

** SSYS réitère également ses perspectives de bénéfices et de revenus pour l'année fiscale, toutes deux supérieures aux estimations

** Quatre courtiers sur cinq considèrent l'action comme "achetée", un comme "conservée"; leur estimation médiane est de 13 $ - données de LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 7,3 % depuis le début de l'année

