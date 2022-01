Storebrand AM prend une participation majoritaire dans une fintech norvégienne

(NEWSManagers.com) - La société de gestion norvégienne Storebrand Asset Management vient de devenir l'actionnaire majoritaire de Quantfolio, une fintech basée à Bergen en Norvège, ce 11 janvier 2022. La fintech norvégienne fournit des technologies du conseil pour des banques et des gérants de fortune à travers les pays nordiques, dont les outils omnicanaux de robo-advisor et des modules API pour des intermédiaires financières. Quantfolio a levé au total près de 70 millions de couronnes norvégiennes (7 millions d'euros) dans le cadre d'un tour de table.

Quantfolio souhaite élargir sa présence aux autres pays nordiques ainsi qu'en Europe du Nord. Cette ambition a été renforcé par l'augmentation de la demande pour les données et les solutions digitales dans le conseil en investissement ainsi que la nécessité des données personnalisées pour se mettre en accord avec plusieurs règlementations européennes, dont la taxonomie, a souligné Helge Hannisdal, directeur général de Quantfolio.

Dans le cadre de cette participation majoritaire, Per Bjarte Ulvedal Nes, directeur de capital-risque du groupe Storebrand et Sara Thea Von Zernichow Sponheim, directrice des services clients et transformation chez Storebrand Asset Management, rejoindront le conseil d'administration de Quantfolio.

Storebrand Asset Management comptait 1 000 milliards de couronnes norvégiennes (99 milliards d'euros) d'encours sous gestion.