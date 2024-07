Storebrand AM prend le contrôle d’une société danoise d’infrastructures

La société de gestion norvégienne Storebrand Asset Management va acquérir 50?% supplémentaires du capital de la société danoise spécialisée dans les infrastructures, AIP Management, afin de porter sa participation totale à 60?%. Le prix de la transaction se monte à 215 millions de couronnes danoises, soit 28 millions d’euros.

Basée à Copenhague, AIP a été fondé par le fonds de pension danois PKA et affiche des engagements d’investisseurs pour 8 milliards d’euros.

Storebrand Asset Management avait pris une participation de 10?% dans la société en 2020. Cela s’était accompagné d’un apport d’investissements. Avec cette prise de contrôle, elle compte compléter son offre d’investissements alternatifs qui couvre aujourd’hui l’immobilier, le private equity et la dette privée. AIP, dans le même temps, pourra profiter de la position dominante de Storebrand en Europe du Nord. Le gestionnaire gère plus de 110 milliards d’euros.

AIP continuera à être dirigé par ses associés actuels, et conserva son indépendance et sa marque, selon un communiqué. Il figurera dans l’offre multi-boutiques de Storebrand. Les fonds de pension PKA et PenSam continueront d’être actionnaires.

Laurence Marchal