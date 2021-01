Storebrand AM lance un fonds immobilier nordique durable

(NEWSManagers.com) - La société de gestion norvégienne Storebrand Asset Management vient de lancer un fonds immobilier durable investi en Europe du Nord. Le nouveau produit, appelé Storebrand Nordic Real Estate Fund, ciblera principalement des bureaux qui jouissent d' une bonne situation avec des cash-flows stables. Même s' il peut être investi dans différents pays, il mettra l' accent sur la Norvège et la Suède.

Le fonds, de droit luxembourgeois, cible un encours de 250 millions d' euros, et sera plafonné à 300 millions, sachant que Storebrand et un autre investisseur ont déjà investi 50 millions.

Storebrand Nordic Real Estate Fund est piloté par une équipe composée de 41 professionnels basés à Oslo et Stockholm et qui gèrent déjà 4,5 milliards d' euros. L' équipe est dirigée par Truls Nergaard, responsable de l' immobilier nordique chez Storebrand Asset Management.

Le fonds aura aussi une approche durable. " Nous cherchons systématiquement à réduire l'empreinte écologique par des plans d'action dans la phase de construction, dans les projets de réhabilitation et dans la gestion immobilière. Nous surveillons et optimisons les facteurs environnementaux tels que l'énergie, l'eau et les déchets " , indique Jan Erik Saugestad, CEO de Storebrand AM.