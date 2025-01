Storebrand AM délocalise à son tour ses fonds norvégiens

La société de gestion norvégienne Storebrand Asset Management a décidé de transférer en Suède tous ses fonds actuellement domiciliés en Norvège. Ce processus débutera en 2025 et se poursuivra en 2026.

« La Suède, qui est le plus grand marché financier des pays nordiques, constitue un domicile optimal pour les fonds de Storebrand AM. Cette transition soutient l’objectif stratégique de Storebrand AM d’unifier ses activités, d’améliorer l’expérience des clients et de réaliser des gains d’efficacité à long terme », justifie la société de gestion norvégienne.

Selon le gestionnaire, les principaux avantages de ce transfert sont : l’amélioration de l’expérience client?; la gestion unifiée des fonds en Norvège et en Suède?; l’amélioration de la compétitivité grâce à l’alignement réglementaire.

Plusieurs acteurs de la gestion en Europe du Nord ont déjà annoncé le transfert de leurs fonds basés en Norvège dans d’autres juridictions, principalement en raison de conditions de concurrence qu’ils jugent défavorables dans le pays. Cette fois, il s’agit carrément de l’un des principaux acteurs du pays à le faire. Storebrand AM gère plus de 100 milliards d’euros.

Concrètement, Storebrand AM va lancer de nouveaux fonds obligataires domiciliés en Suède pour servir de base à la fusion des fonds existants domiciliés en Norvège. À terme, tous les fonds d’actions et d’obligations basés en Norvège seront domiciliés en Suède, tandis que les fonds domiciliés au Luxembourg et en Irlande resteront destinés aux marchés internationaux.

Laurence Marchal