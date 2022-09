Storebrand acquiert une fintech d'investissements de fonds

(NEWSManagers.com) - L'assureur et gestionnaire d'actifs norvégien Storebrand a annoncé, ce lundi, avoir trouvé un accord pour l'acquisition de la fintech norvégienne Kron, plateforme digitale d'investissements de fonds et de conseil en investissement. Le montant de la transaction, qui doit être finalisée durant le 4ème trimestre 2022, est de 400 millions de couronnes (40 millions d'euros). Kron a été établi en 2017 et était un dérivé du gestionnaire de fortune local Formue. La fintech compte quelque 7 milliards de couronnes (702 millions d'euros) d'encours sous gestion et plus de 67.000 clients.

Storebrand envisage de faire de Kron sa plateforme digitale pour les investissements et l'épargne des particuliers norvégiens. L'équipe de la fintech continuera de développer l'application, téléchargée 230.000 fois depuis sa création, ainsi que ses services.