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StoneX revoit à la hausse ses prévisions concernant la récolte de soja au Brésil pour la campagne 2025/2026
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 19:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production brésilienne de soja devrait atteindre 181,6 millions de tonnes en 2025/2026, a annoncé lundi le cabinet de conseil StoneX, qui a revu ses prévisions à la hausse d'environ 1 % par rapport à ses estimations d'avril.

* Cette révision reflète des estimations de productivité plus élevées dans tout le pays et une révision à la hausse de la superficie ensemencée dans l'État du Rio Grande do Sul, a précisé le cabinet.

* "En conséquence, malgré les pertes de rendement dues aux conditions météorologiques, l'État est en passe d'atteindre un niveau de production d'environ 21 millions de tonnes", a-t-il déclaré à propos de cet État du sud.

MAÏS

* La récolte totale de maïs du pays a été estimée à 137 millions de tonnes pour 2025/2026, contre une prévision précédente de 135,7 millions de tonnes.

* Cette révision à la hausse s'explique par une augmentation de 4 % des prévisions pour la première récolte de maïs, qui s'établit désormais à 28,3 millions de tonnes.

* L'estimation de la deuxième récolte de maïs du Brésil pour 2025/2026, qui représente l'essentiel de la production, est restée pratiquement inchangée à 106,1 millions de tonnes.

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