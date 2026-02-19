 Aller au contenu principal
StoneX prévoit que les importations de diesel du Brésil atteindront un nouveau record en 2026
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les importations brésiliennes de diesel pur ont été estimées à 17,8 millions de mètres cubes cette année, soit une augmentation de 2,4 % par rapport au niveau déjà record de 2025, selon un rapport de la société de conseil StoneX publié jeudi.

* Le scénario de base de StoneX prévoit que le pourcentage obligatoire de biocarburants dans le diesel vendu par les distributeurs au Brésil restera à 15 % cette année.

* Dans un scénario alternatif, où le pourcentage passe à 16 % au second semestre, les importations de diesel pur atteindraient quelque 17,4 millions de mètres cubes en 2026, soit une hausse de 0,4 % par rapport à 2025.

