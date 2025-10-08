Stoke Space lève 510 millions de dollars lors de son dernier tour de table

La startup de fusées Stoke Space Technologies a déclaré mercredi avoir levé 510 millions de dollars lors d'un tour de table mené par le Fonds américain pour les technologies innovantes (US Innovative Technology Fund) de Thomas Tull.