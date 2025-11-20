 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 038,48
+1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

STOCKS DU MOYEN-ORIENT-Les actions des pays du Golfe suivent la reprise mondiale ; les regards se tournent vers les données sur l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 09:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Md Manzer Hussain

La plupart des actions du Golfe ont augmenté dans les premiers échanges jeudi, suivant les pairs mondiaux, alors que les investisseurs se sont réjouis des résultats exceptionnels de Nvidia et se sont tournés vers les données retardées sur l'emploi aux États-Unis.

La nuit dernière, Nvidia NVDA.O a prévu des revenus trimestriels bien supérieurs aux attentes de Wall Street, le directeur général Jensen Huang citant l'augmentation de la demande pour ses puces d'intelligence artificielle de la part des principaux fournisseurs de cloud et minimisant les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle.

L'indice de référence d'Abu Dhabi .FTFADGI a augmenté de 0,2%, soutenu par un bond de 14,8% de Eshraq Investments

ESHRAQ.AD et un gain de 5,8% de Presight AI Holding

PRESIGHT.AD .

Le sentiment à l'égard du secteur de la technologie et de l'IA de la région a également été soutenu après que le Département américain du commerce a déclaré mercredi qu'il avait autorisé l'exportation de puces d'IA avancées à deux entreprises des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite.

L'indice boursier de référence de Dubaï .DFMGI a augmenté de 0,6%, la plupart des composants étant en territoire positif. Emaar Properties EMAR.DU a augmenté de 1,5%, tandis que l'opérateur de parcs d'affaires TECOM Group TECOM.DU a progressé de 1,6%.

L'indice boursier de référence de l'Arabie Saoudite .TASI a légèrement augmenté de 0,2%, la plupart des secteurs ayant progressé. Riyadh Cables 4142.SE a gagné 1,6% et Saudi Arabian Mining Co 1211.SE (Maaden) a augmenté de 1,9%.

Séparément, MP Materials MP.N a déclaré qu'il construirait une raffinerie de terres rares en Arabie Saoudite en partenariat avec le Département américain de la Défense et Maaden, dans le but d'accroître la capacité de traitement du Moyen-Orient pour les minéraux critiques.

L'indice de référence qatari .QSI a chuté de 1%, entraîné par des baisses généralisées. Industries Qatar IQCD.QA a perdu 1,3%, tandis que Qatar National Bank QNBK.QA a également glissé de 1,3%.

Les investisseurs attendent la publication du rapport sur les emplois non agricoles de septembre plus tard dans la journée pour obtenir des indices sur la prochaine décision politique de la Réserve fédérale. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent maintenant environ 33 % de chances d'une réduction des taux de 25 points de base lors de la réunion du 10 décembre, en baisse par rapport à environ 50 % un jour plus tôt.

La politique monétaire des États-Unis est suivie de près dans le Golfe, où la plupart des monnaies sont rattachées au dollar américain.

Valeurs associées

MP MATERIALS RG-A
63,550 USD NYSE +8,60%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Patrick Pouyanné, à Paris, le 18 mars 2025 ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Impôts des grandes fortunes : quand le patron de TotalEnergies détaille sa déclaration de revenus
    information fournie par Boursorama avec Media Services 20.11.2025 09:25 

    Invité sur le plateau de LCI dans le cadre d'une longue interview, Patrick Pouyanné a évoqué la question de la taxation des hauts revenus, mettant en garde sur des surtaxes pouvant dissuader les entrepreneurs d'investir dans le pays. "Je considère que je paie déjà ... Lire la suite

  • batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales va développer un centre d'excellence cyber aux Emirats
    information fournie par Zonebourse 20.11.2025 09:12 

    Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber. ?Ce partenariat inclut la création de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse, rassurées par Nvidia
    information fournie par AFP 20.11.2025 09:11 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    L'opérateur boursier Euronext met la main sur la Bourse d'Athènes
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.11.2025 08:59 

    L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi l'acquisition de près de 75% des droits de vote de la maison mère de la Bourse d'Athènes, ne parvenant toutefois pas à atteindre le seuil des 90% nécessaire pour la retirer de la cote. Cette acquisition ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank