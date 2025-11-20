STOCKS DU MOYEN-ORIENT-Les actions des pays du Golfe suivent la reprise mondiale ; les regards se tournent vers les données sur l'emploi aux États-Unis

La plupart des actions du Golfe ont augmenté dans les premiers échanges jeudi, suivant les pairs mondiaux, alors que les investisseurs se sont réjouis des résultats exceptionnels de Nvidia et se sont tournés vers les données retardées sur l'emploi aux États-Unis.

La nuit dernière, Nvidia NVDA.O a prévu des revenus trimestriels bien supérieurs aux attentes de Wall Street, le directeur général Jensen Huang citant l'augmentation de la demande pour ses puces d'intelligence artificielle de la part des principaux fournisseurs de cloud et minimisant les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle.

L'indice de référence d'Abu Dhabi .FTFADGI a augmenté de 0,2%, soutenu par un bond de 14,8% de Eshraq Investments

ESHRAQ.AD et un gain de 5,8% de Presight AI Holding

PRESIGHT.AD .

Le sentiment à l'égard du secteur de la technologie et de l'IA de la région a également été soutenu après que le Département américain du commerce a déclaré mercredi qu'il avait autorisé l'exportation de puces d'IA avancées à deux entreprises des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite.

L'indice boursier de référence de Dubaï .DFMGI a augmenté de 0,6%, la plupart des composants étant en territoire positif. Emaar Properties EMAR.DU a augmenté de 1,5%, tandis que l'opérateur de parcs d'affaires TECOM Group TECOM.DU a progressé de 1,6%.

L'indice boursier de référence de l'Arabie Saoudite .TASI a légèrement augmenté de 0,2%, la plupart des secteurs ayant progressé. Riyadh Cables 4142.SE a gagné 1,6% et Saudi Arabian Mining Co 1211.SE (Maaden) a augmenté de 1,9%.

Séparément, MP Materials MP.N a déclaré qu'il construirait une raffinerie de terres rares en Arabie Saoudite en partenariat avec le Département américain de la Défense et Maaden, dans le but d'accroître la capacité de traitement du Moyen-Orient pour les minéraux critiques.

L'indice de référence qatari .QSI a chuté de 1%, entraîné par des baisses généralisées. Industries Qatar IQCD.QA a perdu 1,3%, tandis que Qatar National Bank QNBK.QA a également glissé de 1,3%.

Les investisseurs attendent la publication du rapport sur les emplois non agricoles de septembre plus tard dans la journée pour obtenir des indices sur la prochaine décision politique de la Réserve fédérale. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent maintenant environ 33 % de chances d'une réduction des taux de 25 points de base lors de la réunion du 10 décembre, en baisse par rapport à environ 50 % un jour plus tôt.

La politique monétaire des États-Unis est suivie de près dans le Golfe, où la plupart des monnaies sont rattachées au dollar américain.