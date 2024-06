Stockage de carbone: Technip remporte un contrat d'ingénierie auprès d'ExxonMobil

(AOF) - Technip Energies en consortium avec Turner Industries, a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction auprès d'ExxonMobil Low Carbon Solutions Onshore Storage LLC. Technip sera responsable de l'ingénierie et de la fourniture des équipements, tandis que Turner Industries sera chargé de la construction. Le contrat couvre la livraison d'un système de captage, d'utilisation et de stockage du carbone qui pourrait conditionner, comprimer et transporter, pour un éventuel stockage, jusqu'à 800 000 tonnes de CO2 par an.

Technip précise que ce CO2 proviendrait d'une usine de fabrication située à Convent, en Louisiane, et appartenant à Nucor Corporation, le plus grand producteur et recycleur d'acier d'Amérique du Nord.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.