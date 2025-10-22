 Aller au contenu principal
STMicroelectronics, victime de la publication décevante de Texas Instruments
22/10/2025

(AOF) - STMicroelectronics (-3,2%, à 25,72 euros) se replie dans le sillage de son concurrent américain, Texas Instruments, qui perdait plus 8% hier soir lors des transactions d'après Bourse. Le géant texan des puces a dévoilé des résultats et des perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net se stabiliser à 1,36 milliard de dollars, soit 1,48 dollar par action. Ce dernier est inférieur de 1 cent au consensus.

Les revenus ont pourtant progressé de 14%, à 4,74 milliards de dollars, un niveau supérieur aux attentes de Wall Street : 4,65 milliards

Au quatrième trimestre, le groupe envisage un bénéfice par action compris entre 1,13 dollar et 1,39 dollar, soit un milieu de fourchette de 1,26 dollar, bien inférieur aux attentes de Wall Street de 1,41 dollar. Les revenus sur la période sont anticipés entre 4,22 et 4,58 milliards de dollars, contre 4,51 milliards attendus par le consensus.

