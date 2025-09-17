STMicroelectronics va inaugurer une ligne 'PLP' pilote sur son site de Tours
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 10:26
Dans un communiqué, le groupe explique que cette approche doit lui permettre d'améliorer l'efficacité de ses processus de fabrication tout en réduisant les coûts, un élément clé pour créer des équipements électroniques plus petits, plus puissants et plus économiques.
La grande superficie des panneaux utilisés dans les systèmes PLP, des larges formes rectangulaires au lieu des plaquettes circulaires traditionnelles, permet en effet une productivité plus élevée dans l'optique d'une production de composants à forts volumes.
Selon cette méthode, plusieurs circuits intégrés (CI) peuvent être encapsulés au sein d'un seul substrat, ce qui permet de traiter simultanément un plus grand nombre de circuits intégrés.
D'après ST, la ligne pilote, qui devrait être opérationnelle dans le courant du troisième trimestre 2026, va être soutenue par un investissement de plus de 60 millions de dollars, déjà alloué dans le cadre du projet de remodelage de l'empreinte industrielle du spécialiste des semi-conducteurs.
Valeurs associées
|22,940 EUR
|MIL
|+0,44%
A lire aussi
-
Transports, éducation, fonction publique... Tour d'horizon des mobilisations attendues à la veille de la journée de grève du 18 septembre. Transports La circulation des trains sera perturbée dans toute la France, selon la SNCF. Sur les lignes Intercités, un train ... Lire la suite
-
Tour en calèche, garde d'honneur géante, défilé aérien inédit: le Royaume-Uni sort le grand jeu pour la deuxième visite d'Etat de Donald Trump, reçu mercredi à Windsor par Charles III, à l'écart du public et des manifestations. "Cela va être un très grand jour", ... Lire la suite
-
Les dirigeants du Parti socialiste arrivent dans "un très bon état d'esprit" à Matignon, où le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses consultations en vue de préparer le budget 2026 et d'éviter une censure. "On s'exprimera au sortir de la réunion ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer