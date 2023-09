Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: un nouveau logiciel pour sécuriser l'IoT information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle solution logicielle permettant de connecter de façon sécurisée des appareils IoT sur Microsoft Azure IoT Hub, la plateforme de gestion d'Internet des objets de Microsoft.



Ce pack d'extension de l'écosystème STM32Cube, baptisé 'X-Cube-Azure-H5', est composé d'un ensemble de bibliothèques et d'applications destinées à la sécurisation des microcontrôleurs de hautes performances issus de la famille STM32 dans les environnements IoT 'cloud', explique le fabricant de puces.



Disponible dès maintenant en téléchargement, le logiciel 'X-Cube-Azure-H5' est également proposé par ST dans une version compatible avec l'architecture Amazon Web Services (AWS) dédiée à l'Internet des objets.





