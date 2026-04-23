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STMicroelectronics-T1 meilleur que prévu, des signes de reprise
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:24

STMicroelectronics STMPA.PA a publié jeudi des résultats du premier trimestre supérieurs aux prévisions, laissant entrevoir des signes de reprise sur ses principaux marchés des semi-conducteurs.

Le fabricant franco-italien de puces électroniques a fait état d'un chiffre d'affaires de 3,10 milliards de dollars pour les trois premiers mois de l'année, contre 3,04 milliards de dollars attendus selon un consensus fourni par LSEG.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 171 millions de dollars, là aussi au-dessus des attentes à 165,8 millions de dollars.

"Au premier trimestre, malgré l'incertitude macroéconomique, nous avons constaté une amélioration de la demande, avec de fortes réservations et des stocks normalisés dans la distribution", a déclaré le PDG Jean-Marc Chéry cité dans un communiqué.

(Rédigé par Nathan Vifflin, version française Mara Vilcu, édité par Blandine Hénault)

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