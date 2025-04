STMicroelectronics: Simonetta Acri proposée pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mardi soir qu'il avait décidé de proposer la nomination de Simonetta Acri comme membre du conseil de surveillance, pour une durée de trois ans, c'est-à-dire jusqu'en 2028.



Ancienne cadre dirigeante de l'assureur italien Sace, Simonetta Acri a fait un passage de quatre ans, entre 1999 et 2003, au sein de la banque allemande Deutsche Bank.



Selon sa page LinkedIn, elle siège actuellement aux conseils d'administration de Banca Popolare di Bari et de la société de gestion 21 Invest, tout en conseillant Cherry Bank.



Dans un communiqué, ST précise qu'à l'issue de son assemblée générale annuelle de 2025, il restera un autre poste vacant au sein de son conseil de surveillance.



Le fabricant de puces indique que le processus de sélection pour pourvoir ce poste est en cours et que la décision quant à la nomination sera communiquée 'en temps voulu'.





