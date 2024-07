STMicroelectronics se reprend après son avertissement de la semaine dernière

(AOF) - Plus forte baisse du CAC 40 la semaine dernière après un nouvel avertissement sur ses résultats, l’action STMicroelectronics rebondit de 2,44% à 31,47 euros. L’indice sectoriel Sox est bien orienté aux Etats-Unis dans le sillage des bons résultats de ON Semiconductor, qui bondit de plus de 12%.

Au deuxième trimestre, le bénéfice net du fabricant de semi-conducteurs est ressorti à 338,2 millions de dollars contre 576,6 millions de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 96 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a reculé de 17% à 1,735 milliard dollars alors que le marché visait 1,73 milliard de dollars.

Sur le trimestre en cours, ON Semiconductor cible des revenus entre 1,7 et 1,8 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté entre 91 cents et 1,03 dollar. Wall Street vise respectivement 1,78 milliard de dollars et 97 cents.

Dans le secteur des semi-conducteurs, les investisseurs attendent les résultats d'AMD, mardi soir, Arm, mercredi soir et Intel, jeudi soir.