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STMicroelectronics-Résultat d'exploitation au T3 à $1,27 mds, +110,1%
information fournie par Reuters27/10/2022 à 07:42

27 octobre (Reuters) - STMicroelectronics NV STM.BN :

* TROISIÈME TRIMESTRE : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE 4,32 MILLIARDS DE DOLLARS

* TROISIÈME TRIMESTRE : MARGE BRUTE DE 47,6 % ; MARGE D'EXPLOITATION DE 29,4 % ; RÉSULTAT NET DE 1,10 MILLIARD DE DOLLARS

* POINT MÉDIAN DES PRÉVISIONS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE 4,40 MILLIARDS DE DOLLARS ET MARGE BRUTE DE 47,3 %

* PERSPECTIVE: AU T4, CA NET DEVRAIT S'ÉTABLIR À 4,40 MILLIARDS DE DOLLARS

* AU T4: LA MARGE BRUTE DEVRAIT RESSORTIR À 47,3 %, À PLUS OU MOINS 200 POINTS DE BASE

* CES PERSPECTIVES REPOSENT SUR L'HYPOTHÈSE D'UN TAUX DE CHANGE EFFECTIF D'ENVIRON 1,03 DOLLAR POUR 1,00 EURO AU T4

* RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU T3 A AUGMENTÉ DE 110,1 % POUR S'ÉTABLIR À 1,27 MILLIARD DE DOLLARS, CONTRE 605 MILLIONS DE DOLLARS AU TROISIÈME TRIMESTRE 2021

* AU T3, RÉSULTAT NET ET LE RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION RESSORTENT EN HAUSSE À RESPECTIVEMENT 1,10 MILLIARD DE DOLLARS ET 1,16 DOLLAR, AU LIEU DE RESPECTIVEMENT 474 MILLIONS DE DOLLARS ET 0,51 DOLLAR AU TROISIÈME TRIMESTRE 2021

* POUR LE T4 : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DEVRAIT S'ÉTABLIR À 4,40 MILLIARDS DE DOLLARS, EN HAUSSE DE 1,8 % EN VARIATION SÉQUENTIELLE, À PLUS OU MOINS 350 POINTS DE BASE

* FREE CASH FLOW (MESURE NON-U.S. GAAP) ÉTAIT DE 676 MLNS DE DOLLARS AU T3, CONTRE 420 MLNS DE DOLLARS IL Y A UN AN

* POUR LE T4: LA MARGE BRUTE DEVRAIT RESSORTIR À 47,3 %, À PLUS OU MOINS 200 POINTS DE BASE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur STM.BN

(Rédaction de Gdansk)

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