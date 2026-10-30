"L'économie française est à l'arrêt" et "ira dans le mur" si elle ne redresse pas ses comptes, dit Lescure

Le ministre français de l'Economie et des Finances Roland Lescure, à l'Elysée à Paris, le 28 octobre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

L'économie française, à l'arrêt, ne pourra redémarrer que si le redressement prévu par le gouvernement dans le budget 2027 a lieu, a prévenu vendredi le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure.

"Ça fait trois trimestres que la croissance n'est pas au rendez-vous", a-t-il estimé sur France Info.

Selon les données publiées vendredi par l'Insee, le produit intérieur brut (PIB) de la France a reculé de 0,1 % au troisième trimestre, après avoir stagné au deuxième trimestre et reculé de 0,2 % au premier.

"La conclusion de tout ça, c'est qu'en 2026, l'économie française est à l'arrêt", a résumé M. Lescure.

Cette situation résulte d'une "conjonction inédite" de chocs internes et externes, a-t-il rappelé en évoquant notamment la canicule de l'été et les tensions géopolitiques autour du détroit d'Ormuz qui alimentent la flambée des cours des carburants.

"Aujourd'hui, si on n'a pas le redressement budgétaire qu'on a mis dans le budget, on ira dans le mur", a-t-il prévenu.

"Je le dis et je le répète et je le répéterai jusqu'au bout : on a besoin d'un budget, on a besoin d'un déficit budgétaire à 5% ou moins. C'est absolument indispensable" pour "retrouver le chemin de la croissance" et rassurer tous les investisseurs et les entreprises sur le fait que "la France ne va pas à la crise".

Le projet de budget 2027 de la France, en cours d'examen à l'Assemblée nationale, a pour objectif de ramener le déficit public à 5 % du produit intérieur brut (PIB), après 5,4 % en 2026. Mais son adoption apparaît très incertaine, faute de majorité et à l'approche de l'élection présidentielle.