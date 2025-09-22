 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,25
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

STMicroelectronics rejoint le conseil d'administration du consortium FiRa
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 16:40

STMicroelectronics a annoncé lundi qu'il allait rejoindre le conseil d'administration du consortium FiRa, l'instance visant à structurer les groupes industriels autour de l'écosystème à très large bande 'UWB', une technologie devant permettre d'atteindre une précision de localisation en trois dimensions.

Le fabricant de puces indique que Rias Al-Kadi, le directeur général de sa division de connectivité, siégera désormais au conseil du FiRa, déjà composé de représentants de géants technologiques de la trempe d'Apple, Cisco, Google, Samsung ou Qualcomm.

Dans un communiqué, STM dit miser sur l'UWB - un standard de communications sans fil à courte portée qui utilise des ondes radio de largeur de bande importante, de plusieurs centaines de MHz - en vue du développement d'un large éventail d'applications, allant de l'automobile à la maison intelligente.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
23,920 EUR MIL +1,72%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank