STMicroelectronics publie transcription de conférence téléphonique résultats du 1er trimestre 2026

* Transcription publiée de conférence téléphonique résultats T1 2026 de STMicroelectronics, avec Jean-Marc Chery (président-directeur général) et Lorenzo Grandi (président-directeur financier). * Revenus T1 à 3,1 milliards USD, dont 40 millions USD liés à acquisition activité capteurs MEMS de NXP finalisée en février ; marge brute à 33,8%. * Flux de trésorerie disponible à -723 millions USD, incluant décaissement de 895 millions USD pour acquisition MEMS de NXP ; position financière nette à 2 milliards USD au 28 mars 2026. * Direction signale book-to-bill « bien au-dessus de 1 » sur tous marchés finaux ; stocks en distribution revenus à un niveau normalisé. * Prévision T2 2026 à 3,45 milliards USD ± 3,5% ; marge brute attendue à 34,8% ± 2 points, avec environ 100 points de base de charges de sous-utilisation. * Objectif confirmé pour revenus data centers « nettement au-dessus » de 500 millions USD en 2026 ; ambition « bien au-dessus » de 1 milliard USD en 2027, portée par nouveaux programmes IA. * Annonce d’élargissement engagement stratégique avec AWS via accord commercial pluriannuel « multi-milliards USD » pour infrastructures cloud et IA. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. STMicroelectronics NV published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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