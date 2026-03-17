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STMicroelectronics présente un module de vision pour la robotique
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 07:10

STMicroelectronics fait part de la présentation, avec Leopard Imaging, spécialiste de l'innovation en vision par IA, d'un module de vision multimodal tout-en-un pour les systèmes robotiques humanoïdes et autres systèmes robotiques avancés.

"Le module multimodal associe imagerie 2D, détection de profondeur 3D et perception du mouvement similaire à celle de l'humain", résume le fabricant franco-italien de semi-conducteurs.

Combinant les capteurs d'images de ST, la cartographie 3D des scènes et la détection de mouvement avec la technologie NVIDIA Holoscan Sensor Bridge, le module s'intègre nativement avec les plateformes de développement robotique ouvertes NVIDIA Jetson et NVIDIA Isaac.

Selon ST, cette combinaison simplifie et accélère la conception des systèmes de vision tout en respectant les contraintes de taille, de poids et de consommation énergétique des robots humanoïdes.

Il affirme ainsi continuer d'intégrer ses capteurs, pilotes, actionneurs, contrôleurs et outils de développement dans l'écosystème robotique NVIDIA en tant que partenaire clé de NVIDIA en robotique et IA embarquée, incluant des modèles haute-fidélité et des modules de preuve de concept.

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STMICROELECTRONICS
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