STMicroelectronics: partenariat avec la start-up Quobly information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 10:44









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé jeudi qu'il allait s'associer avec Quobly, une start-up grenobloise spécialisée dans l'informatique quantique.



Aux termes de ce partenariat stratégique, Quobly a prévu de s'appuyer sur la technologie FD-SOI développée par le fabricant de semiconducteurs afin de mettre au point des unités de traitement quantique (QPU).



Dans le cadre de la première étape de la collaboration, les deux partenaires prévoient de déployer la technologie FD-SOI en 28nm de ST avec l'objectif de mettre à l'échelle un système quantique de 100 qubits.



Une première génération de processeurs quantiques devrait ainsi voir le jour d'ici à 2027, à destination des métiers liés au développement de matériaux et à la modélisation de systèmes.



Créée en 2022 par d'anciens chercheurs du CEA et du CNRS, Quobly s'est donné comme objectif de développer un ordinateur quantique surpassant la capacité du million de qubits à horizon 2031.



Pour ce faire, l'entreprise a levé 19 millions d'euros l'an dernier, établissant ainsi un record dans le secteur quantique européen.





