 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STMicroelectronics muscle ses microcontrôleurs d'entrée de gamme avec la série STM32C5
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 08:45

ST commercialise un nouveau microcontrôleur d'entrée de gamme. Basée sur un coeur Cortex-M33 et une technologie de gravure en 40nm, cette nouvelle génération promet plus de performances, davantage de mémoire et un coût optimisé pour alimenter des objets intelligents.

STMicroelectronics lance la série STM32C5, une nouvelle famille de microcontrôleurs destinée aux appareils connectés grand public et professionnels. Ces composants offrent des performances accrues et une densité de mémoire Flash plus élevée que les solutions d'entrée de gamme actuelles. Ils visent un large éventail d'applications, des thermostats intelligents et serrures électroniques aux capteurs industriels, vêtements connectés et périphériques informatiques.

Cette architecture permet d'exécuter les tâches plus rapidement tout en conservant une consommation énergétique maîtrisée, laissant davantage de marge pour intégrer des fonctions avancées de détection, de contrôle ou d'interface utilisateur, souligne le communiqué de l'entreprise.

Un microcontrôleur est un circuit intégré qui regroupe sur une seule puce un processeur, de la mémoire et des interfaces d'entrée-sortie. Conçu pour piloter des fonctions spécifiques, il constitue le "cerveau" de nombreux objets électroniques, comme les capteurs industriels ou les appareils domestiques connectés.

Le prix d'entrée du STM32C5 est de 0,64 USD l'unité pour 10 000 unités, indique ST.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
29,155 EUR MIL +5,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank