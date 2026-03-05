Nexi plonge après la présentation de son nouveau plan industriel

Le logo du groupe de paiement italien Nexi est représenté à l'extérieur de son siège à Milan

Le fournisseur italien de services de ‌paiement Nexi plonge jeudi à la Bourse de Milan après avoir publié des perspectives ​pour les prochaines années jugées décevantes par les analystes.

L'action recule de plus de 18% vers 09h38 GMT, réduisant quelque peu ses pertes après avoir reculé de 20% plus ​tôt en séance pour toucher un plus bas historique.

Le groupe français Worldline, l'un de ses principaux concurrents recule ​de 4,3% dans son sillage, lanterne rouge ⁠de l'indice SFB 120.

Nexi, qui réoriente son activité vers les entreprises de ‌taille moyenne afin de défendre sa part de marché dans un environnement hautement concurrentiel, a déclaré jeudi viser un retour à l'expansion de ​ses marges et une croissance ‌de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en 2028, ⁠dans le cadre de son nouveau plan industriel.

Les analystes de JP Morgan écrivent dans une note s'attendre à ce que les prévisions à moyen terme du groupe italien ⁠entraînent une baisse ‌d'environ 5% des estimations consensuelles pour 2027.

Jefferies souligne pour sa part ⁠que les objectifs à moyen terme soulèvent des questions quant aux investissements nécessaires.

L'entreprise ‌est confrontée à une concurrence intense de la part de rivaux tels ⁠qu'Adyen et Worldline, ainsi qu'à un paysage fragmenté, les acteurs ⁠de la "fintech" révolutionnant le ‌secteur des paiements.

Les entreprises traditionnelles, telles que Nexi, qui s'est concentrée sur les paiements ​marchands et s'est développée en rachetant les ‌divisions de paiement des banques au fil des ans, sont particulièrement exposées.

Les revenus et la marge bénéficiaire ​du groupe sont par ailleurs sous pression à court terme, Nexi ayant offert des remises à certaines banques afin de garantir le renouvellement des contrats et ⁠a subi les conséquences des contrats perdus il y a plusieurs années.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de la société a reculé de 1% à 508,6 millions d'euros au quatrième trimestre 2025, tandis que le chiffre d'affaires est resté globalement inchangé à 942,5 millions d'euros.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Romolo Tosiani et Valentina ​Za, édité par Augustin Turpin)