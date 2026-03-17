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STMicroelectronics met l'accent sur la robotique humanoïde avec Nvidia
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 06:52

Au milieu de la myriade de communiqués de presse lâchés par Nvidia et ses partenaires hier en marge de la journée développeurs du groupe américain, figure quelques annonces de STMicroelectronics.

Le groupe franco-italien a annoncé un partenariat avec Nvidia dans le domaine du développement et de l'adoption des systèmes d'intelligence artificielle physique, notamment les robots humanoïdes, industriels, de service et destinés au secteur de la santé. ST va intégrer ses capteurs, microcontrôleurs et solutions de commande de moteurs dans l'écosystème robotique de Nvidia pour que les développeurs puissent concevoir, entraîner et déployer plus efficacement des systèmes robotisés.

Les premières concrétisations de cette collaboration passent par l'intégration d'une caméra de profondeur stéréo de Leopard Imaging rendue possible par ST grâce au Nvidia Holoscan Sensor Bridge, ainsi que l'ajout d'un modèle haute fidélité de l'unité de mesure inertielle (IMU) de ST dans l'écosystème de simulation Nvidia Isaac Sim.

ST souligne que ses solutions pré-intégrées combinant microcontrôleurs STM32, capteurs avancés et commande de moteurs sont "particulièrement adaptées à la conception de robots humanoïdes". ST et Nvidia estiment que ces modèles plus précis permettront d'améliorer sensiblement l'apprentissage des robots. En rapprochant davantage la simulation des conditions réelles, ils pourraient raccourcir les cycles d'entraînement et réduire les coûts de développement des applications robotiques avancées, notamment dans le domaine des robots humanoïdes.

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