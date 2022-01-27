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STMicroelectronics-Le résultat net atteint $2 mds en 2021
information fournie par Reuters27/01/2022 à 07:18

27 janvier (Reuters) - STMicroelectronics NV STM.BN a annoncé jeudi dans un communiqué:

* STMICROELECTRONICS NV - RÉSULTAT NET AU T4 $ 750 MILLION CONTRE $528 MILLION IL Y A UN AN

* STMICROELECTRONICS NV - CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2021 $ 12,76 MDS CONTRE $10,22 MDS IL Y A UN AN

* STMICROELECTRONICS NV - CHIFFRE D'AFFAIRES NET AU T4 $3,56 MDS CONTRE $3,24 MDS IL Y A UN AN

* STMICROELECTRONICS NV - RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU T4 $ 885 MILLION CONTRE $657 MILLION IL Y A UN AN

* STMICROELECTRONICS NV - RÉSULTAT NET 2021 $ 2,00 MDS CONTRE $1,11 MDS IL Y A UN AN

* STMICROELECTRONICS NV - POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2022 : LE CHIFFRE D’AFFAIRES NET DEVRAIT S’ÉTABLIR À 3,50 MILLIARDS DE DOLLARS, EN BAISSE DE 1,6 % EN VARIATION SÉQUENTIELLE, À PLUS OU MOINS 350 POINTS DE BASE

* STMICROELECTRONICS NV - PERSPECTIVES T1 2022: LA MARGE BRUTE DEVRAIT RESSORTIR À ENVIRON 45,0 % À PLUS OU MOINS 200 POINTS DE BASE

* STMICROELECTRONICS NV - RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2021 $ 2,42 MDS CONTRE $1,32 MDS IL Y A UN AN

* STMICROELECTRONICS NV - PERSPECTIVES T1 2022: CES PERSPECTIVES REPOSENT SUR L’HYPOTHÈSE D’UN TAUX DE CHANGE EFFECTIF D’ENVIRON 1,15 DOLLAR POUR 1,00 EURO AU PREMIER TRIMESTRE 2022, ET TIENNENT COMPTE DE L’IMPACT DES COUVERTURES DE CHANGE EXISTANTES

Pour plus de détails, cliquez sur STM.BN

(Bureau de Paris)

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