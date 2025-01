STMicroelectronics: le bénéfice annuel en baisse de 63%

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics a achevé l'année 2024 avec un bénéfice en baisse de 63% à 1,56 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros), a-t-il annoncé lors de la publication de ses résultats annuels jeudi.

L'entreprise a aussi enregistré une baisse sur le quatrième trimestre avec un résultat net en diminution de 68,3% par rapport à l'année précédente, à 341 millions de dollars (327,4 millions d'euros).

Sur l'année, son chiffre d'affaires perd 23,2%, à 13,26 milliards de dollars (12,74 milliards d'euros). Une baisse comparable à celle du quatrième trimestre : les recettes de l'entreprise ont été diminuées de 22,4% par rapport à 2023 et atteignent 3,32 milliards de dollars (3,19 milliards d'euros), "en ligne" avec les prévisions.

STMicroelectronics dit prévoir, dans un communiqué, une nouvelle baisse de 27,6% son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 2,51 milliards de dollars (2,41 milliards d'euros).

Jeudi, l'entreprise a ajouté qu'elle prévoyait une diminution de ses charges d'exploitation liées à la recherche et développement et de ses frais généraux, commerciaux et administratifs, pour un montant compris entre 300 et 360 millions de dollars (288 et 345 millions d'euros) à horizon 2027.

Une précision qui fait suite à l'annonce fin octobre d'économies massives de plusieurs centaines de millions de dollars à cette échéance, dans le cadre d'un "nouveau projet d'entreprise" qui devrait aboutir à une évolution de son "implantation industrielle".

Une décision intervenue après plusieurs trimestres consécutifs de baisse accélérée de son bénéfice.

Les activités de l'entreprise pâtissent en effet d'un recul de ses recettes dans l'ensemble des segments sur lesquels elle est présente, et plus particulièrement dans le secteur des microcontrôleurs.

Fin novembre, STMicroelectronics avait annoncé de nouveaux objectifs financiers d'ici 2027-2028 et 2030. Le groupe avait alors indiqué viser un chiffre d'affaires de 18 milliards de dollars d'ici 2028, étape intermédiaire avant d'atteindre des revenus de plus de 20 milliards de dollars en 2030.