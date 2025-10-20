STMicroelectronics lance une nouvelle gamme de capteurs d'image 'CMOS'
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 10:10
Dans un communiqué, le groupe technologique indique que de premiers exemplaires de ces quatre nouveaux composants appartenant à la gamme ST BrightSense, dénommésVD1943, VD5943, VB1943 et VB5943, sont d'ores et déjà disponibles pour une évaluation par les clients, mais que leur production de masse ne démarrera pas avant février 2026.
Le concepteur de puces explique que ces innovations ont été mises au point afin d'accélérer le développement d'applications de vision dans des métiers comme l'automatisation avancée (robots industriels), la sécurité biométrique ou le commerce intelligent (gestion des stocks et systèmes de paiement automatisés).
D'après des estimations, le marché des capteurs d'image devrait représenter plus de 500 millions d'unités à horizon 2030, soit l'équivalent de quelque 3,9 milliard d'euros annuels.
Valeurs associées
|25,195 EUR
|MIL
|+1,49%
A lire aussi
-
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est toujours en vigueur, après que l'armée israélienne a mené des dizaines de frappes sur la bande de Gaza.
-
"On a sorti quatre personnes en arrêt cardio-respiratoire" : le lieutenant-colonel Christophe Perret des sapeurs-pompiers du Rhône confirme la mort de plusieurs personnes dans l'incendie d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon. IMAGES
-
Rheinmetall annonce qu'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) a confié à Artec GmbH (coentreprise détenue à 64% par Rheinmetall et à 36% par KNDS Germany) la production de 222 véhicules de combat d'infanterie Schakal, destinés à l'Allemagne ... Lire la suite
-
La traque a commencé: au lendemain du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, qui va rester fermé lundi, la police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit "joyaux de la couronne de France". Portant la marque de la criminalité organisée, ce ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer