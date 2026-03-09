STMicroelectronics lance la production à grande échelle pour sa plateforme PIC100

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec Media Services•09.03.2026•09:29•
Cette forte augmentation des importations d'armes en Europe s'explique par "les livraisons à l'Ukraine depuis 2022", "mais la plupart des autres États européens ont également commencé à importer beaucoup plus d'armes afin de renforcer leurs capacités militaires ...
Lire la suite
L'Iran entre lundi dans une nouvelle ère, avec la désignation de Mojtaba Khamenei comme guide suprême pour succéder à son père, au dixième jour d'une guerre qui plonge les marchés dans la panique et fait s'envoler les cours du pétrole. La République islamique, ...
Lire la suite
Il est "trop tôt" pour parler de nouvelles aides à l'achat de carburant, a déclaré lundi la ministre déléguée à l'Énergie et porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, alors que le prix du baril de pétrole a dépassé dimanche les 100 dollars le baril. "Aujourd'hui ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•09.03.2026•09:03•
Les commandes à l'industrie en Allemagne ont chuté plus qu'attendu de 11,1% en janvier sur un mois, après avoir atteint un niveau record fin 2025, selon des chiffres provisoires publiés lundi par l'office fédéral des statistiques Destatis. Les analystes de Factset ...
Lire la suite
