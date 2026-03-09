 Aller au contenu principal
STMicroelectronics lance la production à grande échelle pour sa plateforme PIC100
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 08:06

STMicroelectronics NV STMPA.PA :

* ENTRE EN PRODUCTION À GRANDE ÉCHELLE POUR SA PLATEFORME PHOTONIQUE SUR SILICIUM À LA POINTE DE L'INDUSTRIE

* LA PRODUCTION À GRANDE ÉCHELLE POUR SA PLATEFORME DE POINTE PIC100 BASÉE SUR LA PHOTONIQUE SUR SILICIUM

Texte original nGNE7s0Pbm Pour plus de détails, cliquez sur STMPA.PA

(Rédaction de Gdansk)

