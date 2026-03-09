STMicroelectronics lance la production à grande échelle pour sa plateforme PIC100

STMicroelectronics NV STMPA.PA :

* ENTRE EN PRODUCTION À GRANDE ÉCHELLE POUR SA PLATEFORME PHOTONIQUE SUR SILICIUM À LA POINTE DE L'INDUSTRIE

