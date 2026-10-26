STMicroelectronics lance des capteurs pour la sécurité automobile

STMicroelectronics présente une gamme de capteurs automobiles qui permettra aux constructeurs de véhicules d'étendre les fonctionnalités avancées de sécurité et d'aide à la conduite à tous les segments, du marché haut de gamme au marché grand public, élargissant ainsi l'accès à une protection de pointe.

En associant des accéléromètres et des gyroscopes multiaxes (capteurs de vitesse angulaire) dans un seul boîtier, ces nouveaux capteurs offrent une plateforme unifiée permettant aux constructeurs et équipementiers de concevoir des systèmes de sécurité active et passive répondant aux exigences du secteur automobile en matière de qualité, de fiabilité et de sécurité.

Selon le fabricant franco-italien de semi-conducteurs, ces dispositifs couvrent des applications allant de la protection en cas de collision, de la détection de retournement et du déclenchement des airbags jusqu'aux systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule et de stabilisation des faisceaux radar.

"En tant qu'ensemble cohérent de capteurs adaptés à plusieurs fonctions de sécurité, ces dispositifs simplifient l'architecture des systèmes, accélèrent le développement et offrent une plus grande flexibilité pour faire évoluer les fonctionnalités et les performances", explique Simone Ferri, vice-président exécutif du sous-groupe MEMS de STMicroelectronics.

STMicroelectronics précise qu'il s'agit des premiers produits lancés sur le marché grand public à la suite de son acquisition, début 2026, des activités de capteurs MEMS automobiles et industriels de NXP, une opération visant à renforcer son expertise dans le domaine des capteurs MEMS.