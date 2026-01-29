STMicroelectronics : la prévision de CA au T1 dépasse les attentes

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de STMicroelectronics et d'une carte mère d'ordinateur

STMicroelectronics a annoncé jeudi une prévision de chiffre d'affaires légèrement supérieure aux attentes pour le premier trimestre, ‍le fabricant de puces signalant une poursuite de la reprise sur ses marchés clés, tout en signalant une charge de 141 millions de dollars (117,80 ‌milliards d'euros) liée à ses coûts de restructuration.

Pour le quatrième trimestre, le groupe franco-italien de semi-conducteurs a publié un résultat d'exploitation de ​125 millions de dollars, alors que les marchés tablaient sur 222 ⁠millions de dollars. Excluant l'impact négatif des charges, le résultat d'exploitation serait ressorti à 266 millions de dollars.

Dans un ⁠courriel, Stéphane Houri, analyste ‍chez ODDO BHF, salue "des résultats légèrement supérieurs aux attentes ⁠au quatrième trimestre et des prévisions supérieures à la saisonnalité pour le premier trimestre".

"(Ce sont) de bons signes qui indiquent que le groupe connaît ​une amélioration de la tendance", ajoute-t-il.

Le chiffre d'affaires net est ressorti à 3,33 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 3,29 milliards de dollars ⁠attendus dans le consensus LSEG.

A la Bourse de Paris, vers ​09h07 GMT, l'action gagnait 2,9% à 25,70 euros.

STMicroelectronics a ​par ailleurs déclaré viser ​un chiffre d'affaires net de 3,04 milliards de dollars au premier trimestre, ​en baisse de 8,7% en variation ⁠séquentielle, au-dessus des 2,99 milliards de dollars attendus par les analystes selon les données LSEG.

Le groupe prévoit également pour la période une marge brute de 33,7%, plus ou moins 200 points de base.

"Nos priorités stratégiques restent (d'exécuter) notre ‌projet d'entreprise de remodelage de notre empreinte industrielle et de redimensionnement de notre base de coûts globale, (et de) renforcer la génération de free cash flow", a déclaré dans un communiqué le président du directoire et directeur général Jean-Marc Chéry.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Nathan Vifflin, édité par Blandine ‌Hénault et Kate Entringer)