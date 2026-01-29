 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STMicroelectronics : la prévision de CA au T1 dépasse les attentes
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 13:15

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de STMicroelectronics et d'une carte mère d'ordinateur

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de STMicroelectronics et d'une carte mère d'ordinateur

STMicroelectronics a annoncé jeudi une prévision de chiffre d'affaires légèrement supérieure aux attentes pour le premier trimestre, ‍le fabricant de puces signalant une poursuite de la reprise sur ses marchés clés, tout en signalant une charge de 141 millions de dollars (117,80 ‌milliards d'euros) liée à ses coûts de restructuration.

Pour le quatrième trimestre, le groupe franco-italien de semi-conducteurs a publié un résultat d'exploitation de ​125 millions de dollars, alors que les marchés tablaient sur 222 ⁠millions de dollars. Excluant l'impact négatif des charges, le résultat d'exploitation serait ressorti à 266 millions de dollars.

Dans un ⁠courriel, Stéphane Houri, analyste ‍chez ODDO BHF, salue "des résultats légèrement supérieurs aux attentes ⁠au quatrième trimestre et des prévisions supérieures à la saisonnalité pour le premier trimestre".

"(Ce sont) de bons signes qui indiquent que le groupe connaît ​une amélioration de la tendance", ajoute-t-il.

Le chiffre d'affaires net est ressorti à 3,33 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 3,29 milliards de dollars ⁠attendus dans le consensus LSEG.

A la Bourse de Paris, vers ​09h07 GMT, l'action gagnait 2,9% à 25,70 euros.

STMicroelectronics a ​par ailleurs déclaré viser ​un chiffre d'affaires net de 3,04 milliards de dollars au premier trimestre, ​en baisse de 8,7% en variation ⁠séquentielle, au-dessus des 2,99 milliards de dollars attendus par les analystes selon les données LSEG.

Le groupe prévoit également pour la période une marge brute de 33,7%, plus ou moins 200 points de base.

"Nos priorités stratégiques restent (d'exécuter) notre ‌projet d'entreprise de remodelage de notre empreinte industrielle et de redimensionnement de notre base de coûts globale, (et de) renforcer la génération de free cash flow", a déclaré dans un communiqué le président du directoire et directeur général Jean-Marc Chéry.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Nathan Vifflin, édité par Blandine ‌Hénault et Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
24,255 EUR Euronext Paris -2,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Open d'Australie
    Tennis: Sabalenka retrouve Rybakina en finale de l'Open d'Australie
    information fournie par Reuters 29.01.2026 14:55 

    par Ian Ransom La Biélorusse Aryna Sabalenka a facilement battu l'Ukrainienne Elina Svitolina (6-2, 6-3) jeudi, lors d'une confrontation dominée par l'enjeu diplomatique, pour rejoindre la finale ‍de l'Open d'Australie lors de laquelle elle sera opposée à la Kazakhstanaise ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.01.2026 14:49 

    (Actualisé avec Mastercard, Royal Caribbean, International Paper, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,05% pour le ... Lire la suite

  • Des passagers arrivent à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, au Niger, le 22 septembre 2023 ( AFP / - )
    Niger: probable attaque jihadiste contre l'aéroport, les autorités silencieuses
    information fournie par AFP 29.01.2026 14:34 

    Le régime militaire au Niger restait silencieux jeudi après une probable attaque jihadiste qui a visé pendant la nuit l'aéroport de la capitale Niamey, où la vie reprenait son cours. Le Niger, pays sahélien en proie à des violences jihadistes récurrentes, est dirigé ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Easyjet creuse ses pertes au premier trimestre, pénalisé par ses investissements
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 14:29 

    La compagnie aérienne britannique Easyjet a annoncé jeudi des pertes en hausse de 52% pour son premier trimestre décalé, pénalisée par "ses investissements stratégiques" dans des aéroports italiens et un "environnement concurrentiel toujours marqué". Les pertes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank