STMicroelectronics: jusqu'à 2800 départs volontaires prévus

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé jeudi qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à 2800 postes dans le monde via des départs volontaires dans le cadre du remodelage en cours de son empreinte industrielle.



Dans un communiqué, le fabricant de puces explique que la taille de ses effectifs est appelée à évoluer puise que ses opérations de production, jusqu'ici basées sur des tâches manuelles et répétitives, deviennent davantage axées sur le contrôle des processus, l'automatisation et la conception.



Le projet, qui prévoit également le redimensionnement de la base de coûts précédemment annoncés, pourrait entrainer le départ de 2800 personnes à l'échelle mondiale sur la base du volontariat sur une période de trois ans, en plus de l'attrition naturelle.



Ces mesures devraient principalement intervenir en 2026 et 2027, précise ST.



Le groupe dit ainsi mise sur une efficacité accrue, sur l'automatisation et l'IA afin de renforcer ses métiers R&D technologique, de conception et de production en grands volumes.



Ses investissements pour les années 2025, 2026 et 2027 se concentreront ainsi sur les infrastructures de fabrication de pointe en silicium 300 mm, en carbure de silicium 200 mm.



STMicroelectronics a confirmé par ailleurs son objectif d'économies de coûts annuelles en millions de dollars dans le haut de la fourchette à trois chiffres à la fin 2027.





