STMicroelectronics : jusqu'à 2800 départs et confirmation de l'objectif d'économies

(AOF) - STMicroelectronics a dévoilé de nouveaux éléments sur son projet de remodelage de son empreinte industrielle globale et de redimensionnement de sa base de coûts globale. Le fabricant de semi-conducteurs a confirmé "l'objectif d'économies de coûts annuelles en millions de dollars dans le haut de la fourchette à trois chiffres à la fin 2027". Selon les projections actuelles, le projet pourrait entrainer le départ de jusqu'à 2 800 personnes de l'entreprise à l'échelle mondiale sur la base du volontariat, en plus de l'attrition naturelle.

Ces départs interviendront alors que "les opérations de production de pointe entraineront une évolution des rôles avec des tâches manuelles répétitives issues de processus anciens vers des rôles davantage axés sur le contrôle des processus, l'automatisation et la conception".

Ces changements devraient intervenir principalement en 2026 et 2027.

"Le remodelage et la modernisation des opérations de fabrication de ST visent à atteindre deux objectifs principaux" ; explique le groupe franco-italien. Ce dernier compte prioriser les investissements prévus vers des infrastructures prêtes pour l'avenir, telles que les lignes de production de plaquettes en silicium 300 mm et carbure de silicium 200 mm, pour leur permettre d'atteindre une taille critique.

La société souhaite par ailleurs maximiser la productivité et l'efficacité des capacités historiques en 150 mm et matures en 200 mm.

Ce remodelage se fera en France autour des technologies digitales, en Italie autour des technologies analogiques et de puissance, et à Singapour sur des technologies matures. "L'optimisation de ces opérations vise à atteindre une pleine utilisation des capacités et à favoriser la différenciation technologique pour rester compétitif à l'échelle mondiale , explique le groupe technologique.

