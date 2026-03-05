STMicroelectronics grimpe dans le sillage des résultats de Broadcom
Le secteur européen des semi-conducteurs est bien orienté ce jeudi après la publication des résultats trimestriels de Broadcom, dont les ventes dans l'intelligence artificielle (IA) ont dépassé les prévisions des analystes.
A Francfort, Infineon progresse de 1,21%. Même tendance haussière pour ASML qui s'adjuge 0,88% à Amsterdam.
Outre-Atlantique, Broadcom a publié des résultats supérieurs aux attentes au titre de son premier trimestre fiscal, portés par une forte croissance de ses activités liées à l'intelligence artificielle (IA). Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté de 2,05 dollars par action et un chiffre d'affaires de 19,31 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes. Les revenus ont progressé de 29% sur un an pour la période close le 1er février. La demande pour les technologies d'IA a fortement soutenu l'activité. Les revenus liés à l'IA ont plus que doublé pour atteindre 8,4 milliards de dollars, soit une hausse de 106%.
" Les perspectives solides de l'IA, qui devraient dépasser les 100 milliards de dollars pour l'exercice 2027, s'avèrent probablement prudentes, avec des prévisions de fourniture de 10 GW de puissance de calcul, dont plus de 1 GW à OpenAI, le sixième client annoncé de Broadcom. Le surplus des dépenses en IA persistera, mais le groupe a présenté des arguments solides pour affirmer que ses revenus liés à l'IA dépasseront ceux du marché et continueront de croître jusqu'en 2028", souligne Jefferies à l'achat sur le géant américain des semi-conducteurs.
Tout dernièrement, lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley, comme le rapporte les Echos, le directeur général de STMicroelectronics Jean-Marc Chéry, a fait savoir que le virage des centres de données pourrait intervenir beaucoup plus rapidement que prévu. L'industriel vise désormais des revenus liés à ce segment "bien au-delà" de 1 milliard de dollars dès l'an prochain. Une trajectoire qui tranche avec les projections formulées en janvier, lorsque le groupe évoquait encore ce seuil... avant 2030.
STMicroelectronics, dont l'action bondit de 30% depuis le début de l'année, a par ailleurs annoncé ce jeudi la commercialisation d'un nouveau microcontrôleur d'entrée de gamme. Basée sur un coeur Cortex-M33 et une technologie de gravure en 40nm, cette nouvelle génération promet plus de performances, davantage de mémoire et un coût optimisé pour alimenter des objets intelligents.
Le groupe publiera le 23 avril ses résultats du premier trimestre.
