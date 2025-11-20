STMicroelectronics et TSE signent un contrat d'achat d'électricité de 15 ans

STMicroelectronics NV STMPA.PA :
* STMICROELECTRONICS ET TSE SIGNENT UN CONTRAT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ (PPA) DE 15 ANS POUR ALIMENTER LES SITES FRANÇAIS DE ST EN ÉNERGIE SOLAIRE
* CE CONTRAT DE 15 ANS, QUI DÉBUTERA EN 2027, REPRÉSENTE UN VOLUME GLOBAL D’ENVIRON 780 GWH
* POUR LA FOURNITURE PAR TSE D’ENVIRON 780 GWH D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE, PROVENANT DE TROIS PARCS SOLAIRES (43 MW AU TOTAL)
Texte original [https://tinyurl.com/5ftb4x4m] Pour plus de détails, cliquez sur STMPA.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer