STMicroelectronics-Émission d'obligations convertibles en 2 tranches pour $1,5 md

STMicroelectronics NV STMPA.PA :
* ANNONCE UNE NOUVELLE ÉMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN 2 TRANCHES POUR UN MONTANT DE 1,5 MILLIARD DE DOLLARS US
* ANNONCE LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES 2027
* LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES 2031 PORTERONT INTÉRÊT À UN TAUX ANNUEL FIXE COMPRIS ENTRE 0,00% ET 0,50% PAYABLE SEMESTRIELLEMENT À TERME ÉCHU
* LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES 2031 SERONT ÉMISES À 100% DU MONTANT DU PRINCIPAL ET SERONT REMBOURSÉES À 100% DU MONTANT DU PRINCIPAL LE 23 JUIN 2031
* LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES 2033 PORTERONT INTÉRÊT À UN TAUX ANNUEL FIXE COMPRIS ENTRE 0,625% ET 1,125% PAYABLE SEMESTRIELLEMENT À TERME ÉCHU
* LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES 2033 SERONT ÉMISES À 100% DU MONTANT DU PRINCIPAL ET SERONT REMBOURSÉES À 100% DU MONTANT DU PRINCIPAL LE 23 JUIN 2033
* LE PRIX DE CONVERSION INITIAL: POUR LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES 2031, UNE PRIME COMPRISE ENTRE 47,5% ET 52,5%
* LE PRIX DE CONVERSION INITIAL: POUR LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES 2033, UNE PRIME COMPRISE ENTRE 50% ET 55%
* INFORMERA LES PORTEURS D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES 2027 DE SON INTENTION DE PROCÉDER AU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE LA TOTALITÉ DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES 2027 LE 16 JUILLET 2026
Pour plus de détails, cliquez sur STMPA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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